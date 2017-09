GTA V – Erfolgreichstes Spiel in den USA

Seit vier Jahren ist Rockstars GTA V bereits erhältlich, zunächst war das Open World Action Spiel nur für die Playstation 3 und Xbox 360 erhältlich. Später erschien das Spiel noch für den PC, Playstation 4 und Xbox One. Seit dem Launch wurde das Spiel millionenfach verkauft und ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Wie nun die NPD Group vermeldet ist in den USA GTA V mittlerweile das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Damit hat sich kein Spiel in den Vereinigten Staaten öfters verkauft oder mehr Umsatz erzielt als das Open World Spiel. Seit dem Launch des Spiels im September 2013, war es 41 Mal in den monatlichen Top 10 Charts vertreten gewesen. Allerdings liegen exakte Stückzahlen aus den USA nicht vor, jedoch wurde das Spiel mittlerweile weltweit mehr als 80 Millionen mal ausgeliefert.

Grand Theft Auto V Launch Trailer

Quelle: usgamer.net