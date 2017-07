Overwatch – Doomfist endlich im PTR spielbar

Es ist soweit, der Moment, auf den alle Overwatch-Fans gewartet haben, ist endlich da. Doomfist ist als neuer Held spielbar, zunächst wie gewohnt nur auf den Public Test Realms, bevor er dann für alle Server veröffentlicht wird. Bereits vor zwei Tagen wurde er auf der offiziellen Seite angeteased, wie wir euch berichtet haben. Nun kann man ihn also im PTR ausprobieren.

Doomfist macht seinem Namen alle Ehre

Wie sein Name sagt, kämpft Doomfist mit seinen Fäusten. Die linke verschießt Projektile, während die rechte Schläge austeilt. Seine ultimative Fähigkeit heißt Meteorschlag und lässt Doomfist in die Luft springen. Nach der Wahl eines Ziels stürzt er sich mit einem gewaltigen Schlag darauf. Wann er in die regionalen Overwatch-Server gepatched wird, ist bislang nicht bekannt gegeben.

Quelle: Overwatch