Yomawari: Midnight Shadows – Erscheint noch in diesem Jahr

NIS America gab bekannt, dass der Titel Yomawari: Midnight Shadows am 27. Oktober 2017 in Europa für PlayStation 4, PS Vita und PC erscheinen wird. Japan kommt bereits am 24. August in den Genuss des Spieles, während die Nordamerikaner am 24. Oktober loslegen können.

Getrennt in der Nacht

Der Nachfolger von Yomawari: Night Alone, Yomawari: Midnight Shadows stellt uns die Geschichte der Mädchen Yui und Haru vor, die in der Nacht von Geistern gejagt werden. Durch einen mysteriösen Angreifer getrennt, muss jedes Mädchen einzeln die bizarre Umgebung erkunden und dem Terror der Nacht entgegenstellen. Testet ihren Mut um zu überleben und trefft die jeweils andere.

Features

Eine komplette Stadt zum Erkunden – Durchsucht verlassene Häuser, durchstöbert Schrottplätze, erklimmt Berge oder erforscht dunkle Abwasserkanäle

Eine Nacht, zwei Sichten – Sucht bei Nacht und erkundet die Stadt aus der Sicht zweier Protagonisten. Jeder Hinweis, der mit einem der beiden Charaktere gefunden wird, kann sogar das Leben des anderen Charakters retten

Horror, seltsame Erscheinungen und Mysterien – Wenn die japanischen Geister erwachen, werdet ihr mit dem Horror aus euren Albträumen konfrontiert. Trefft auf seltsame Erscheinungen, die die Frage aufwerfen, was real ist

Unvergleichbares Art-Design – Betretet die Dunkelheit und erlebt die Stadt von oben mit Herzklopf-Momenten in den wunderschön dargestellten Side-Scrolling-Szenen

