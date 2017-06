Pokémon GO – Niantic plant neuen AR-Spielplatz

Erst vor kurzem stellte Niantic eine Tech-Demo vor, in der die verbesserte Augmented-Reality-Funktionen von Pokémon GO vorgestellt wurde und damit zeigt Niantic in welche Richtung sind Pokémon GO in der Zukunft bewegen könnte. Laut pokemongohub.net verbessertes besagte AR Funktion die direkte Begegnung mit Pokémon in der Kamerafunktion und somit im Umfeld der Spieler erheblich. Zusätzlich werden den Spielern auch noch deutlich mehr Interaktion mit dem eigenen Pokémon über den neuen AR-Spielplatz. Da es sich bei der Vorstellung bisher noch um eine Demo handelt, sind entsprechend noch einige Bugs und Grafikfehler vorhanden, aber es lässt sich schon deutlich erahnen in welche Richtung es geht. Bisher sind schon folgende Optionen in der Demo verfügbar:

Der Sandbox-Modus, darin könnt ihr ein Pokémon in der AR-Anzeige umher bewegen

Bisher können die Pokémon nicht mit- und untereinander interagieren und verfügen über keine Kollisionsabfrage

Bisher sind keine weiteren Interaktionen, wie füttern, streicheln u.ä. verfügbar

Die Pokémon verfügen noch über keine Bewegungsanimationen

Bisher steht noch nicht fest, ob und wann diese Demo ins eigentliche Spiel eingefügt wird. Sollte Niantic hierzu neue Informationen bereit stellen, werden wir euch darüber informieren.

Quelle: pokemongohub.net