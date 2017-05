Yoku’s Island Express – Ankündigungstrailer veröffentlicht

Mit Yoku’s Island Express kündigten Publisher Team17 und Entwickler Villa Gorilla ein etwas ungewöhnliches Spiel an. Es enthält sowohl Open-World-, Platformer- und Jump’n-Run-Elemente und setzt dem Ganzen mit seinem Schwerpunkt Pinball auch noch die Krone auf. Der Trailer lässt einen durchaus interessanten Mix vermuten. Yoku’s Island Express erscheint 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Der Held dieser Geschichte ist Yoku der Mistkäfer. Er ist gerade erst auf der Insel Mokumana angekommen, um den ortsansässigen Postboten-Pterodactyl von seiner Tätigkeit abzulösen und freut sich schon darauf, sich die Sonne auf den Panzer brennen zu lassen und in aller Ruhe Post im tropischen Paradies auszuliefern. Jedoch dauert es nicht lange bis Yoku merkt, dass die uralte Inselgottheit an einem unruhigen Schlaf leidet und die kunterbunten, eigenartigen Inselbewohner mit Stürmen und Erdbeben plagt, die durch ihre Albträume entstehen. Nun ist es an dem urlaubsreifen Mistkäfer die Insel zu bereisen und in einem Mix aus Pinball-Gameplay und Open World-Erkundung Inselbewohnern in Not zu helfen.