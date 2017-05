Overwatch – Drei neue Maps geplant

Laut offiziellen Aussagen von Blizzard Entertainment werkelt das Entwicklerteam momentan an drei weiteren spielbaren Multiplayer-Karten für den Helden-Shooter Overwatch. Diese sollen noch im Jahre 2017 erscheinen, bislang wurde Overwatch im vergangenen Jahr lediglich mit der Map Eichenwalde bedacht. Doch nun wurden Details entdeckt, die auf das Szenario der Maps hindeuten.

Neue Sounds und Voicelines entdeckt

Dataminer haben Audio-Files entdeckt, die auf den Weltraum als spielbare Map hindeuten. Denkbare wäre beispielsweise der Mond, denn die Mondkolonie Horizon wurde in Overwatch bereits thematisiert. Eine andere Map soll die Spieler an den Grund des Meeres verfrachten. In der Vergangenheit wurde bereits vieles durch Sounds und Voicelines zu Tage gefördert, dementsprechend könnten die Dataminer ein weiteres Mal Recht behalten. Wann die Karten erscheinen und welches Thema diesen zugrunde liegt, erfahren wir wohl spätestens zur E3 2017.

Quelle: Reddit