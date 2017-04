Lara Croft GO – Neues kostenloses Story-Kapitel erhältlich

Lara Croft GO erhält mit „Spiegel der Geister“ ein kostenloses Kapitel. Das rundenbasierte Puzzle-Abenteuer ist für iOS, Android und Windows erhältlich und entstand durch Zusammenarbeit von Square Enix Montréal und dem Indie-Studio KO_OP. „Spiegel der Geister“ enthält neue Rätsel, neue Mechaniken und ein an das Croft-Anwesen angelehntes Setting. In Lara Croft GO erkundet die Archäologin antike Ruinen und birgt uralte Artefakte. Erhältlich ist das Spiel für mobile Endgeräte, PlayStation 4, PlayStation Vita und PC. Antoine Routon, Technical Director & Lead Engineer bei Square Enix Montréal äußerte sich dazu wie folgt:



Es war uns eine Ehre, mit dem talentierten und kreativen Team von KO_OP ein ganz neues Kapitel für Lara Croft GO zu entwickeln. Wir denken, dass das neue Kapitel erfahrene Spieler vor eine neue Herausforderung stellen wird, während es dem Kern von Lara Croft GO treu bleibt.

Zur Feier der Veröffentlichung von „Spiegel der Geister“ ist Lara Croft GO zudem für kurze Zeit mit mindestens 40% Rabatt im Angebot.

Quelle: Square Enix