The Legend of Zelda – Drei neue amiibo angekündigt

Sie wurden schon vor einiger Zeit im Code von Breath of the Wild entdeckt, jetzt wurden sie offiziell vorgestellt: Drei neue amiibo der Legend of Zelda-Serie. Es handelt sich dabei um den kleinen Link aus Majora’s Mask, den Link aus Twilight Princess und den Link aus Skyward Sword.

Three new #Zelda amiibo figures will be released on June 23rd: Majora's Mask Link, Twilight Princess Link and Skyward Sword Link. pic.twitter.com/nqA9s8BfI3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2017

Neue Breath of the Wild-Items im Juni

Einige Items, welche die neuen amiibo in Breath of the Wild freischalteten, wurden bereits im Code gefunden und in diversen Screenshots verteilt. Unter anderem wird aller Voraussicht nach der Link aus Majora’s Mask die Rüstung und das Schwert der grimmigen Gottheit freischalten. Die drei neuen Link-amiibo erscheinen am 23. Juni. Der erste DLC von Breath of the Wild ist ebenfalls auf den Sommer datiert, könnte also auf dasselbe Datum fallen.

Quelle: @NintendoofAmerica (Twitter)