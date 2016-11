The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Neuigkeiten auf den VGAs

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird auf den Video Game Awards, einer Show auf dem einerseits Preise an Branchenvertreter wie beispielsweise Hideo Kojima eine Ehrung erhalten, andererseits aber auch jede Menge neue Trailer und Inhalte gezeigt werden, erneut präsentiert. Dies gaben einerseits Geoff Keighley, der Host der Show, als auch Nintendo selber bekannt.

Catch @thegameawards on 12/1 for an exclusive look at The Legend of Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/JkJjeoeUlO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 28. November 2016

Einen Releasetermin solltet ihr allerdings noch nicht erwarten, denn Nintendo hat angekündigt, dass es bis Januar keine neuen Infos zum Nintendo Switch geben wird.

Die VGAs 2016 finden am Donnerstag, den 1.Dezember statt. Die Awards fangen hierzulande um 3 Uhr nachts an. Wer also nichts verpassen will muss sich den Wecker stellen, oder schon mal Kaffee aufsetzen. Auch von anderen Publishern werden wir neue Inhalte sehen, welche das genau sein werden können wir noch nicht sagen, wir werden euch aber zeitig mit Infos und einem Live Stream der VGAs versorgen.

Quelle: vg247.com