Hideo Kojima – Ehrung als Industry Icon auf den Video Game Awards

Schon im letzten Jahr sollte Hideo Kojima eigentlich an den Video Game Awards teilnehmen und eine Ehrung in Empfang nehmen. Letztes Jahr konnte er aber auf den VGAs aufgrund eines Streits mit Konami nicht erscheinen. Dieses Jahr soll er dann auf der Veranstaltung den Industry Icon Award erhalten. Das gab der Show-Organisator Geoff Keighley via Twitter bekannt.

He finally gets his trophy! @HIDEO_KOJIMA_EN to receive Industry Icon Award live at @thegameawards 2016 on Dec 1. https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/RHXNbyp9Py — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17. November 2016

Im letzten Jahr hätte Hideo Kojima auch einen Preis in Empfang nehmen können. Für Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain gab es einen Award, den dann allerdings der Sprecher von Venom Snake, Keifer Sutherland, in Empfang nahm. Der Industry Icon Award ging an die Westwood-Mitbegründer Brett Sperry und Louis Castle.

Die Streitigkeiten zwischen Konami und Kojima sind mehr oder weniger beigelegt, inzwischen arbeitet Kojima für Sony an Death Stranding, einem neuen Titel der auf der diesjährigen E3 das erste Mal vorgestellt wurde. Typisch „kojimaesk“ gibt es nur einen nichtssagenden ersten Trailer, keine Infos und etliche versteckte Infos im Trailer. Er mag es, wenn seine Fans spekulieren, was man ja schon an P.T. (steht übrigens für Playable Teaser) und Silent Hills gesehen hat.

Die VGAs 2016 finden am Donnerstag, den 1.Dezember statt. Die Awards fangen hierzulande um 3 Uhr nachts an. Wer also nichts verpassen will muss sich den Wecker stellen, oder schon mal Kaffee aufsetzen. Vielleicht sehen wir ja sogar einen neuen Trailer zu Death Stranding.