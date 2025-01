Ninja Gaiden 4 – Neuer Teil entsteht in Zusammenarbeit mit Team Ninja & Platinum Games

Auf der Xbox Developer Direct 2025 wurde mit Ninja Gaiden 4 ein neuer Teil der schon beinahe vergessenen Action-Reihe angekündigt. Das Team dahinter ging umfassend auf die Vision hinter dem Titel ein und was es spielerisch mitbringen wird.

Ninja Gaiden 4 in unüblicher Konstellation

Es gab bereits Gerüchte über ein neues Ninja Gaiden, aber dass dieser auf der Show angekündigt werden würde und dass es Teil 4 werden würde, hatte wohl kaum jemand auf dem Schirm. Noch überraschender ist die Konstellation hinter dem Team dahinter. Denn hierzu kooperieren Team Ninja und Platinum Games, die hinlänglich für ihre Expertise in ähnlichen Action Games bekannt sind. Ohnehin hat man sich bereits gefragt, was das Studio als nächstes großes Projekt angehen würde. On top übernimmt Xbox das Publishing für das Spiel, scheint sich aber aus der Entwicklungsarbeit herauszuhalten. Im entsprechenden Trailer gab es massig Action zu sehen, die den Wurzeln der Serie trotzdem treu bleiben. Zusätzlich haben wir nun zwei Hauptfiguren, die in zwei verschiedenen Zeitsträngen operieren. Ryu ist beispielsweise in eher klassischen Szenarien und feudaleren Umgebungen Japans unterwegs.

Neu ist allerdings der Charakter Yakumo. Dieser ist in einer sehr düsteren, dystopischen Cyberpunk-Welt als Figur spielbar. Yakumo soll dabei vor allem für befriedigende und brachiale Attacken stehen, bei einer hohen Spielgeschwindigkeit in Verbindung mit dem Setting. Ryu soll sich dagegen noch deutlich klassischer spielen lassen und sich an vorangegangenen Teilen orientieren. Damit möchte man eine Brücke schlagen, um Fans der Marke zufrieden zu stellen, aber gleichzeitig auch Neueinsteiger abzuholen und die Serie weiterzuentwickeln. Das Spiel soll sogar noch in diesem Jahr erscheinen. Angepeilt ist der Herbst 2025 und der Titel kommt für PC, Xbox und Playstation 5, als auch für den Xbox Game Pass.

Quelle: Xbox via YouTube

Bild: 2025 © Team Ninja