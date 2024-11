Goat Simulator: Remastered – Es werden wieder Dinge angeleckt

Heute hat Coffee Stain Publishing ganze zehn Jahre nach Erscheinen des Originals Goat Simulator: Remastered! veröffentlicht. Ein weiteres mal könnt ihr euch der hirnlosen Zerstörung hingeben, diesmal jedoch mit überarbeiteter Grafik, mit bekannten Bugs und natürlich mit allen erschienenen DLCs.

Goat Simulator: Remastered, das G.O.A.T. unter den Sandbox-Spielen

Nach wie vor habt ihr im Spiel ein einziges Ziel: So viel Chaos zu verursachen wie nur eben möglich. Wie ihr das anstellt, bleibt euch überlassen. Alle möglichen Gegenstände anlecken, NPCs und Objekten eine Kopfnuss verpassen und den Bewohnern der Stadt den Tag zu versauen, all das sind eure Aufgaben als Ziege. Das Spiel soll 10 Jahren nach seinem Release in einem neuen Glanz erstrahlen und so wurde ihm ein neuer Look mit verbesserten Texturen, besseren Lichtverhältnissen und besser dargestelltem Blattwerk präsentiert.

Und wenn ihr keinen Bock habt, als normale Ziege zu spielen, könnt ihr aus verschiedenen Protagonisten wählen. Dazu müsst ihr nicht mal das Spiel verlassen, im Remaster wurde ein neues Ingame-Menü erschaffen, welches euch den Wechsel zu anderen Mutationen ermöglicht.

Wie bereits erwähnt, sind alle DLCs im Remaster enthalten, sowohl alle PC-DLCs und auch ein bislang mobile-exklusiver DLC. Diese Inhalte sind vorhanden:

GoatVille

Goat City Bay

Goat MMO

Goat Z

PAYDAY

Waste of Space

Buck to School

Man muss auch nicht befürchten, dass sich am Gameplay etwas getan habe und etwas „verbessert“ wurde. Die Bugs und Glitches haben den Reiz des Spiels erst ausgemacht und so haben sich die Entwickler entschieden, diese auch im Remaster nicht zu fixen. Goat Simulator: Remastered! ist ab heute für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

