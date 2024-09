Gewinnspiel – Wir verlosen insgesamt 9x ‚Wer weiß denn sowas? – Das 3. Spiel‘

Fans der beliebten deutschen Wissens-Show Wer weiss denn sowas? dürfen sich freuen. Denn seit dem 29. August 2024 ist das dritte Spiel zur Erfolgsserie von bitComposer Interactive für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox und PC erhältlich. Mit dabei sind wieder die bekannten Gesichter: Elton und Bernhard Hoëcker als Team-Captains und Kai Pflaume als charmanter Moderator. Die Videospieladaption bietet die perfekte Mischung aus Wissen, Unterhaltung und dem typischen Show-Flair der TV-Vorlage.

Wer weiß denn sowas? geht in die dritte Runde auf den Konsolen und dem PC

Das neue Spiel bietet insgesamt 30 komplett neue Shows mit über 390 Fragen aus mehr als 100 Kategorien. Besonders spannend: Die Original-Antwortvideos, wie man sie auch aus dem Fernsehen kennt, wurden integriert und sorgen für das authentische Show-Erlebnis. Ob alleine im Singleplayer-Modus, im Duell mit Freunden oder als Familienspaß zu viert – das Spiel bietet vielseitige Unterhaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Spielertypen.

Im Mehrspieler-Modus können bis zu vier Personen gleichzeitig antreten. Dabei hat man die Wahl, entweder im Team mit Elton oder Bernhard Hoëcker zu spielen oder sich im direkten Duell zu messen. Wer alleine spielen möchte, wird ebenfalls bestens unterhalten: Die beiden Team-Captains geben ihre Einschätzungen zu den Fragen ab und helfen den Spielern, die richtigen Antworten zu finden.

Wer weiss denn sowas? – Das 3. Spiel ist sowohl als Retail-Version exklusiv bei Amazon als auch als Download über die digitalen Plattformen der Konsolen und PC-Systeme erhältlich. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 € für Konsolen und 29,99 € für PC bietet das Spiel ein umfangreiches Paket mit viel Abwechslung und Wiedererkennungswert.

© 2024 bitComposer Interactive GmbH / Releasetermin: 29. August 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Quizmaster für die eigenen vier Wände Wir verlosen zusammen mit bitComposer Interactive insgesamt neuen Exemplare des neuen Spiels Wer weiß denn sowas? – Das 3. Spiel für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Wer weiß denn sowas? – Das 3. Spiel (für die PlayStation 5) Gewinner:in 04-06: je 1x Wer weiß denn sowas? – Das 3. Spiel (für die PlayStation 4) Gewinner:in 07-09: je 1x Wer weiß denn sowas? – Das 3. Spiel (für den PC) Keine Produkte gefunden.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das Lieblings-Quiz Welche Quizshow im deutschen Fernsehen schaust du am liebsten?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an bitComposer Interactive für die Bereitstellung der Preise.