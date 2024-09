Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Matchbox: Driving Adventures‘ (Nintendo Switch)

Ab dem 20. September präsentieren Bandai Namco und Outright Games gemeinsam mit Mattel das von der Kultmarke Matchbox inspirierte Arcade-Videospiel Matchbox: Driving Adventures. Das Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox und PC bringt die Faszination der Matchbox-Fahrzeuge in die digitale Welt und verspricht eine packende, actionreiche Spielwelt, in der die Spielenden auf atemberaubenden Strecken und in aufregenden Missionen den ultimativen Nervenkitzel erleben können.

Neues Matchbox: Driving Adventures ab sofort erhältlich

In Matchbox: Driving Adventures erwarten die Spielenden als Teil der Matchbox-Abenteuertruppe spannende Herausforderungen. Zwei umfangreiche Spielmodi sorgen für abwechslungsreichen Spielspaß und rasante Action. Im Abenteuermodus erkunden die Spielenden das Matchbox Adventure Island und unterstützen die Bewohner, indem sie Brände löschen, Lieferungen ausfahren, Passagiere zum Flughafen bringen oder an spannenden Rettungsaktionen teilnehmen. Der Wettkampfmodus bietet die Möglichkeit, auf verschiedenen Rennstrecken das eigene Können unter Beweis zu stellen. Dabei können Spielende aus zwölf originalgetreuen Matchbox-Fahrzeugen wählen, diesen coole Lackierungen verpassen und durch sechs einzigartig gestaltete Landschaften navigieren – vom belebten Stadtzentrum über tropische Strände und hohe Berge bis hin zur eiskalten Arktis, dem tiefen Dschungel und mystischen Vulkanlandschaften.

Im lokalen Mehrspielermodus bringt Matchbox: Driving Adventures bis zu vier Spielende zusammen, um in hitzigen Rennen gegeneinander anzutreten und ist dabei für Neulinge wie für langjährige Matchbox-Fans gleichermaßen geeignet. Mit actiongeladenen Strecken und herausfordernden Aufgaben verspricht das Spiel packende Unterhaltung für die ganze Familie. Geeignet für Spielende ab sechs Jahren nach USK-Richtlinien, ist es ideal für alle, die ihre Fahrkünste in einem spielerischen und mitreißenden Wettbewerb messen möchten.

Matchbox: Driving Adventures ist ab dem 20. September 2024 für Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.

© 2024 Bandai Namco Europe / Releasetermin für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC: 20. September 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Kleine Autos erobern die Straßen Wir verlosen zusammen mit Bandai Namco Europe zwei Exemplare von Matchbox: Driving Adventures inkl. Matchbox Rettungshubschrauber von Mattel für euch. Gewinner:in 01: 1x Matchbox: Driving Adventures (für die Nintendo Switch) & Matchbox Rettungshubschrauber von Mattel im Wert von 34,99 €

Gewinner:in 02: 1x Matchbox: Driving Adventures (für die Nintendo Switch) Keine Produkte gefunden.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Ein wenig Kindheit kommt zurück Welches war oder ist dein Lieblings-Matchbox-Set?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 01. Oktober 2024. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Bandai Namco Europe für die Bereitstellung der Preise.