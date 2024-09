Battlefield – Nächster Teil kehrt zurück zu den Wurzeln und wird von 4 Studios entwickelt

Es gibt endlich mal neue Infos zum nächsten Battlefield, denn der Release von Battlefield 2042 ist mittlerweile auch schon 3 Jahre her. Vince Zampella, Studio Head von Respawn und Battlefield-Chef bei EA, hat sich in einem Gespräch mit Insider-Gaming näher zum kommenden Teil geäußert und ließ dabei interessante Neuigkeiten durchblicken.

Zu viele Köche?

Das kommende Battlefield will sich auf viele alte Tugenden berufen. Doch eine Sache, die definitiv sehr neu ist, ist die Studio-Struktur. Der kommende Shooter wird von gleich 4 Studios entwickelt. Währen DICE für den Multiplayer zuständig ist, übernimmt Motive den Singleplayer, Criterion supporten in beiden Bereichen und Ripple Effect soll an einem Free-2-Play Battle Royal arbeiten. Damit gibt es Ähnlichkeiten zum großen Konkurrenten Call of Duty, wo wir eine ähnliche Multi-Studio-Aufteilung sehen. Bei Ripple Effect handelt es sich um das ehemalige DICE Studio in Los Angeles, welches von Vince Zampella geleitet wird, dem Studio-Chef von Respawn.

Back to the Roots

Zunächst möchte man den Zeitraum auf ein modernes Setting begrenzen, konkret das Jahr 2027 bis 2030. Für den Singleplayer bedeutet das, dass es im Kern einen Konflikt zwischen einer Militärorganisation und der NATO geben soll. Dadurch würde man viele verschiedene Schauplätze in der Welt besuchen, unter anderem natürlich die USA, aber auch Gibraltar. Der Multiplayer erfährt wohl die größten Überarbeiten in Bezug auf vergangene Strukturen. So soll es 64 Player-Maps geben, wohl aber keine 128 Player Matches. Man habe hier auf die Kritik zu Battlefield 2042 reagiert. Ebenso gibt es wieder die vier bekannten Klassen. Ein großes Thema ist auch das Zerstörungs-System. Angeblich setzt das neue Spiel auf ein Kaliber-basiertes Zerstörungssystem. Somit fügt jede Waffe der Umgebung individuellen Schaden zu. Man orientiere sich hier an Rainbow Six: Siege. Zudem sind zum Launch 10 Maps und 45 unterschiedliche Waffen geplant.

Die Community soll helfen

Auch das Movement wird wohl überarbeitet. Konkret soll es auch eine Funktion ins Spiel schaffen, bei der man eine verletzten Person in einen sicheren Bereich tragen kann, um diese wieder zu heilen. Das dürfte für den Multiplayer, aber auch für den geplanten Battle Royal Modus relevant sein. Für die richtige Richtung in der Entwicklung plant man zudem Tests, in die die Community involviert wird. Inwiefern diese technisch oder inhaltlich aufgebaut sind, ist nicht näher bekannt. Doch Insider-Gaming erwähnt auch, dass diese in etwa in die Richtung von Battlefield CTE gehen könnten, mit deren Hilfe auch Battlefield 1-4 entwickelt wurden. Damit würden sich diese Tests nochmal spürbar von Alpha oder Beta Tests unterscheiden. Geplant sind diese wohl für Anfang 2025. Dass das Spiel im Herbst desselben Jahres erscheint, wäre also nicht ganz unwahrscheinlich. Ein offizielles Release-Fenster gibt es jedoch aktuell nicht.

Quelle: Insider-Gaming

Bild 2024 © DICE/ Electronic Arts