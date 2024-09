Vorschau: Tavern Keeper – Der Traum einer eigenen Taverne wird war (gamescom 2024)

Tavern Keeper ist ein Simulator von Greenheart Games, in dem ihr eure eigene Taverne leiten und aufbauen könnt. Macht euch dabei auf interessante und witzige Storys sowie eine Bandbreite an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gefasst. Auf der gamescom 2024 konnten wir uns einen ersten Eindruck vom Spiel machen.

Erfüllt euch den Traum einer eigenen Taverne

Wer wollte nicht schon immer mal seine eigene Bar eröffnen? In Tavern Keeper hat man endlich die Gelegenheit dazu seinem früheren Leben den Rücken zu kehren und eine eigene Taveren aufzubauen. Dabei ist aller Anfang natürlich nicht immer so leicht. Deswegen steht auch anfangs auch eine Art Erzähler zur Seite, der euch durch die ersten Schritte lotst und euch zeigt, wie man eine Taverne richtig managed. Etwas ungewöhnlich ist hierbei, dass ihr hier nicht selbst hinter dem Tresen stehen müsst, sondern nur Anweisungen gebt – wie ein richtiger Boss eben. Um eure Taverne ans Laufen zu bringen, müsst ihr sie daher zunächst etwas herrichten und Personal einstellen. Die Bewerber haben individuelle Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen, die ihr natürlich gut miteinander abwägen solltet. Zunächst reicht ein Wirt, der eure Gäste bedient. Doch mit der Zeit sind natürlich viele verschiedene Angestellte gefragt, um euren Gästen den besten Aufenthalt zu ermöglichen.

Damit sich eure Gäste zudem richtig wohlfühlen können, ist natürlich auch die Einrichtung eurer Taverne wichtig. Hier sind euch scheinbar keine Grenzen gesetzt. Anfangs gibt euch das spiel noch Hinweise, dass hier und da noch ein Dekoartikel oder eine Dartscheibe fehlen könnte, aber ihr werdet schnell feststellen, dass eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Möglicherweise werdet ihr sogar in einem Kreativbereich eigene Ideen umsetzen können. Bei der Gestaltung eurer Taverne ist es zudem euch überlassen, wie viel Mühe ihr hineinstecken möchtet. Seid ihr detailverliebt, könnt ihr die Gegenstände millimetergenau drehen und versetzen, geht ihr eher nach groben Augenmaß, könnt ihr sie aber auch schlicht irgendwie an die Wand hängen.

Doch neben der ganzen Dekoration wartet natürlich auch Arbeit auf euch. So müsst ihr die Gerichte auf eurer Karte zubereiten, die Taverne vergrößern, Vorräte besorgen und und und. Natürlich kommt auch das Management nicht zu kurz. Behaltet den Überblick über euer Budget und die Zufriedenheit der Kunden, indem ihr u.a. die Temperatur, die Sauberkeit und die Servicequalität im Auge behaltet. Insgesamt beinhaltet Tavern Keeper viele interessante und Managment-Elemente, die die Simulation im Verlauf etwas herausfordernd, aber dennoch spaßig gestaltet.

Geschichten der Reisenden

Eure Gäste stammen aus der ganzen weiten Fantasywelt. So werden euch Menschen, Trolle, Formwandler, Skelette und was für fantastische Wesen es sonst noch so gibt, besuchen und euch die ein oder andere Geschichte erzählen. In manchen Fällen sind diese sogar so interessant, dass ihr einfach euren Senf dazugeben müsst. Bei diesen öffnet sich vor euren Augen ein Buch, aus dem der Erzähler die Geschichte vorliest. Ihr könnt dann entscheiden, wie ihr auf das Erzählte reagieren möchtet. Nennenswert an dieser Stelle ist, dass beim Vorlesen der Geschichte die entsprechenden Wörter immer leicht visuell hervorgehoben werden. Das erleichtert nicht nur erfahrenen Lesern das Mitlesen, sondern hilft sicherlich auch Spielern, die sich nicht allzu gut auf längere Texte konzentrieren können oder mitunter Schwierigkeiten beim Lesen haben.

Was Tavern Keeper außerdem so charmant macht, ist sein Sinn für Humor. Das Spiel nimmt sich selbst nicht allzu ernst und geizt nicht mit dem ein oder anderen lustigen Spruch.

Tavern Keeper erscheint bereits am 5. November 2024. Aktuell könnt ihr euch das Spiel mit der Demo einmal genauer anschauen.

