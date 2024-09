Vorschau: Nested Lands – Ein Survival-RPG im verseuchten Mittelalter (gamescom 2024)

Nested Lands ist ein Survival RPG des Entwicklers 1M Bit Horde und nimmt euch mit in ein verseuchtes Land voller Leid. Auf der gamescom 2024 wurde uns das Spiel vorgestellt.

Survival-RPG mit neuem Arbeitersystem

Nested Lands ist ein düsteres Survival-RPG mit Setting in einer Mittelalterwelt, die von Seuchen und Elend beherrscht wird. Um zu überleben, müsst ihr euch mit anderen Überlebenden zusammenschließen und eine neue Siedlung aufbauen. Meistert dazu verschiedene Fähigkeiten in der Handwerkskunst und im Kampf, um eure Gemeinde am Leben zu erhalten. Dies könnt ihr alleine tun oder mit bis zu drei Mitspielern im Cross-Platform-Koop.

Doch nicht alles hängt alleine von euch ab. Durch die Rekrutierung anderer Überlebender findet ihr nämlich mitunter sehr hilfreiche Hände, die gemeinsam mit euch die Siedlung aufbauen. Wie in anderen Sims dieser Art seid auch ihr hier für das Management der Gemeinde zuständig. So verteilt ihr also Aufgaben unter den Dorfbewohnern und bestimmt, was wo hingebaut werden soll. Worin sich Nested Lands abhebt ist die Arbeitskette, mit der die Bewohner miteinander interagieren. Ihr müsst nämlich nicht für jedes Bauvorhaben oder für jeden Herstellungsvorgang alle passenden Ressourcen selbst bereitstellen. Wenn ihr genügend Dorfbewohner habt, dann übernehmen sie nämlich alles für euch. Braucht der Schmied beispielsweise Erz, wendet er sich an den Minenarbeiter, damit dieser die benötigten Ressourcen abbauen kann. Handwerker besorgen sich Holz beim Holzfäller, der Alchemist seine Zutaten beim Jäger usw.

Überlebt das Elend des dunklen Zeitalters

Mit dem Alchemisten haben wir einen weiteren wichtigen Aspekt des Spiels angesprochen. Denn nicht nur die Kälte oder Nahrungsknappheit sind im Survival-Spiel euer Todfeind. Auch die wütenden Seuchen können euer Dorf schnell ausrotten. Daher benötigt ihr Alchemisten und eine gute medizinische Versorgung, um euch zu schützen. Seid zudem auf der Hut, wenn ihr die Umgebung erkundet, denn ihr könnt immer und überall mit der tödlichen Krankheit in Berührung kommen. Entscheidet also weise, wenn ihr Gefahr lauft, euch zu infizieren und achtet darauf, nicht den Tod in euer Dorf zu bringen.

Nested Lands hat aktuell noch kein Release-Datum, wird aber ein Cross-Platformer sein, in dem ihr mit bis zu vier Spielern ums Überleben kämpfen könnt.

