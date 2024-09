Vorschau: Winter Burrow – Cozy-Survival als kleine Maus (gamescom 2024)

Winter Burrow ist ein cozy Survival-Spiel von Pine Creek Games und dem Publisher Noodlecake Studios, in dem ihr als kleine Maus euer altes Zuhause wieder aufbauen und eure verschwundene Tante wiederfinden müsst. Auf der gamescom 2024 durften wir das Spiel schon einmal für euch anspielen.

Trautes Heim…

In Winter Burrow schlüpft ihr in die Rolle einer kleinen Maus, die die Großstadt verlässt, um wieder in ihrem Kindheitshaus zu wohnen. Dort sollte euch eigentlich eure Tante erwarten. Doch als ihr euch dem großen Baum, in dem ihr einst gewohnt hattet, nähert, seht ihr, dass er vollkommen verwarlost ist. Was ist hier passiert? Und wo ist eure Tante?

Eure Aufgabe ist also klar: Euer Zuhause wieder herrichten und das Geheimnis um eure verlorene Tante lüften. Dazu müsst ihr euch jedoch ersteinmal gegen die Kälte wappnen. Ihr stampft also mit euren kleinen Mäusefüßchen los und sammelt alle Ressourcen, die ihr finden könnt. Dazu gehören natürlich Gräser, Steine und Stöcke. Damit ihr auch etwas im Magen habt, dürfen auch essbare Pilze nicht fehlen. Das wichtigste ist aber zunächst das Feuerholz, damit ihr euren alten kamin wieder anzünden und euch nach euren Ausflügen aufwärmen könnt.

Nach und nach sammelt ihr euch so die benötigten Ressourcen zusammen, um den alten Sessel, den Herd und die Werkbank wieder herzustellen. Hier könnt ihr anschließend weitere hilfreiche Gegenstände craften. Besonders warme Wollkleidung wird euch vor der Kälte schützen!

Auf der Suche nach alten und neuen Freunden

Auf euren Erkundungstouren trefft ihr auf verschiedene Charaktere, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Vielleicht wissen sie ja mehr über eure Tante? Helft ihnen also und erfahrt, was mit eurem alten Zuhause passiert ist. Erkundet dazu eure Umgebung und traut euch immer weiter in die Wildnis – aber natürlich nur, mit der geeigneten Ausrüstung.

In Winter Burrow bestimmt ihr dabei euer Tempo. Wenn ihr abenteuerlustig seid, könnt ihr alles einsammeln, was euch zwischen die Pfoten kommen und Werkzeuge und Kleidung craften, damit ihr immer längere Ausflüge machen könnt. Wenn ihr es aber eher etwas gemütlicher unterwegs seid, könnt ihr euch auch die Zeit nehmen, um zum Beispiel euer Zuhause nach eigenen Wünschen zu gestalten.

Das Setting von Winter Burrow wurde von verschiedenen Büchern und Serien wie Der Wind in den Weiden, Mouse Guard und Hinter der Gartenmauer inspiriert. Es versprüht durch die kalte und doch gemütliche Winterlandschaft einen besonderen Charme und sorgt trotz Survival-Elementen dafür, dass man sich in seinem kleinen Bau richtig anfängt wohlzufühlen.

Erscheinen solll Winter Burrow 2025 für den PC via Steam sowie für die Xbox One und die Xbox Series X|S.

Angebot PC Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Windows 10/11 - PC Code Spiele Hunderte großartige PC-Spiele

Jetzt im Game Pass enthalten: Senua's Saga: Hellblade II, Diablo IV, Palworld (Game Preview)

Es werden ständig neue Spiele hinzugefügt

Xbox Game Studios Titel direkt zum Release

Exklusive Mitgliederrabatte und Angebote Zugriff auf EA Play für PC ohne zusätzliche Kosten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.