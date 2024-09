Spellforce: Conquest of Eo – Ein neuer DLC lässt euch die Kraft der Träume meistern

Spellforce: Conquest of Eo bekommt am 30. September seinen zweiten DLC, wie ausdürcklich von der Community verlangt. Nachdem ihr bereits zuvor mit dem Dämonologen einigen Spaß haben konntet, steht euch bald der Weg des Traumwebers offen.

Wir hätten gern alles!

Der neue DLC für Spellforce: Conquest of Eo heißt Weavers Realm und soll das Handwerk des Traumwebens ermöglichen. Dadurch sollt ihr mächitge Gegenstände für eure Truppen erschaffen können und ihnen Träume senden. Neben neuen Fähigkeiten für eure Einheiten durch das Handwerk wird es auch wieder eine neue Schule der Magie geben, die unabhängig vom Handwerk gelernt werden kann. Mit den 16 Seiten der neuen Schule der Träume wird euer Magier in ganz Fiara Illusionen erschaffen oder die Bewohner der Städte beeinflussen. Im Ankündigungstrailer, den ihr auch unten findet, konnten wir etwa einen Zauber sehen, bei dem ein Abbild des Magiers beschworen wurde, welches scheinbar in Schlachten genutzt werden kann.

Selbst ohne die neuen Zauber und das Handwerk erwarten uns wohl einige Änderungen für das Hauptspiel. Am Beginn eines Spiels sollt ihr nun durch verschiedene Einstellungen deutlich mehr Anpassungen vornehmen können. So ist die Rede von anpassbaren oder zufallsgenerierten Karten, modifizierbaren Feinden und sogar die Auswahl ob man bestimmten Helden begegnen möchte. Ebenfalls soll man nun zwei Handwerke auswählen können, wie das funktionieren soll werden wir spätestens bei Release erfahren. Grundsätzlich sind das aber gute Änderungen, um dem zeitweise frustrierenden Zufall des Spiels zu entgehen und mehr Wiederspielwert zu schaffen.

Spellforce: Conquest of Eo – Weavers Realm wird am 30. September auf PC, Playstation und Xbox erscheinen. Ein Preis steht noch nicht fest, sofern er sich am ersten DLC orientiert könnt ihr mit rund 13 € rechnen.

Titelbild: © 2024 THQNORDIC

Quelle: THQ Nordic via Pressemitteilung / Steam