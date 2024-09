Vorschau: Unawake – Das brachiale Fantasy-Action-RPG (gamescom 2024)

Stumpf ist Trumpf, so sagt man doch. Was gibt es also schöneres, als einfach nur mit einem riesigen Schwert oder einer fetten Axt fiese Skelettmonster zu zerschnetzeln? Natürlich nichts und deswegen haben wir uns mit Unwake genau das richtige Spiel angeschaut. Denn obwohl es ein paar Sachen bietet, auf die man achten kann, so liegt die brachiale Abschlachtung von düsteren Wesen doch tatsächlich im Vordergrund.

In Unawake zeigen wir es der dämonischen Horde aber mal so richtig

Unwake spielt sich aus der First Person, ist aber kein Shooter sondern ein rasantes Action-Rollenspiel. Eine Story gibt es wohl auch, irgendetwas mit Engeln und den Gefallenen oder so, keine Ahnung. Alles was wir in unserer Demo wussten war: Nimm dir dieses Schwert und schneide diesem Skelett-Dämonen den Kopf damit ab. Und das haben wir dann auch gemacht, und zwar sehr oft.

Ordentlich looten und leveln und dann weiterschnetzeln

Natürlich gibt es auch einen Spielfortschritt und einen Anreiz für euch, die Monster abzuschlachten. So sammelt ihr verschiedenen Loot, darunter etwa stärkere Waffen, verbesserte Rüstungen oder Runen mit magischen Fähigkeiten. Und apropos Fähigkeiten, bei steigendem Level könnt ihr erworbene Fähigkeitspunkte für bessere Skills eintauschen. Wir hatten am Ende eine Art Schrei, mit der wir Gegner in den Abgrund pusten konnten (Skyrim lässt grüßen) und eine elektrische Fähigkeit, bei der wir zuvor eine Horde Gegner in ein Gewässer lockten und dann den Blitz zündeten. Oder wir rannten einfach stumpf zu einer Erhöhung, sprangen hinunter und schwangen dabei eine neu gefundene Axt herum. Es war einfach nur brachial spaßige Action.

Und dann wären da noch betende Kultisten

Unawake will natürlich auf etwas Tiefe bieten, oder zumindest vortäuschen dass es diese besitzt. So gibt es zum Beispiel ab und zu ein paar Nebenquests, Lager zum Ausruhen und Aufstocken eurer Lebens- und Mana-Tränke und hier und dort mal einen Bosskampf. Beim Thema Nebenquests trafen wir zum Beispiel auf einer Gruppe Kultisten, die uns anbeteten? Oder so ähnlich, es ging in der darauf folgenden Action mal wieder unter. Es mag vielleicht daran liegen, dass dies mein letzter Termin auf der gamescom und somit ein wenig hektisch war, aber besonders viel Tiefe haben wir bei unserer kurzen Anspielsession jetzt nicht groß gefunden. Doch muss das etwas schlechtes sein? Nein, sage ich, denn ich hatte sehr viel Spaß dabei, Skeletten mit einer Axt den Kopf abzuschlagen.