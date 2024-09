Vorschau: REANIMAL – Das wahre Little Nightmares 3? (gamescom 2024)

Das schwedische Studio Tarsier Studios hinter den ersten beiden Little Nightmare Teilen darf leider nicht an Teil 3 werkeln, sondern konzentriert sich stattdessen auf etwas Neues. Heraus kommt ein Spiel, welches aber unweigerlich sehr stark an die bisherigen Werke erinnert. Verbirgt sich hinter REANIMAL der „wahre“ Teil 3? Wir durften die Entwickler auf der gamescom 2024 hinter verschlossenen Türen besuchen und liefern euch nun unseren ersten Eindruck.

Das kommt mir bekannt vor

Zwei Kinder auf einer sonderbaren Reise. Auch wenn die beiden Hauptfiguren schon etwas merkwürdig daher kommen, sind sie noch das Normalste, was REANIMAL zu bieten hat. Das haben die Entwickler während unseres Termins auf der gamescom 2024 sehr hervorgehoben. Die Welt ist dunkel, voller Gefahren und vor allem voll von Absurditäten. Beim Monster Design scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. In dieser finsteren Welt gilt es sich in die Rolle der Kinder hinein zu versetzen, als wehrlose Charaktere, wodurch Gefahren noch realer wirken. Ein direktes Kampfsystem gibt es daher nicht, allerdings kann man sich die Umgebung zunutze machen, um weiter zu kommen. Wie auch in Little Nightmare steht daher das Wirken der Welt, das Umgehen von Gegnern durch Stealth-Passagen.

Die Macht der Zwei

Der große Unterschied ist allerdings, dass es sich hier um ein Koop-Abenteuer handelt und so insbesondere immer wieder Gelegenheiten hervorbringt, in denen man zusammenarbeiten muss. Wichtig zu erwähnen ist aber, dass man sich nicht für getrennte Kameras entschieden hat. Den Devs sei hier wichtig gewesen beide Figuren stets im selben Bild zu haben, um den Horror bestmöglich hervorzuheben. Wahlweise kann der Titel aber auch alleine gespielt werden. Erleichtern kommt hinzu, dass der Titel auch einfach hervorragend aussieht. Nicht nur der Art-Style, auch die Animationen und das Character-Design überzeugen auf ganzer Linie und zeigen, dass hier Veteranen am Werk sind. Ein Release-Datum gibt es nicht und Tarsier Studios ließ sich da auch leider nichts entlocken. Insofern müssen wir uns noch gedulden und auf 2025 warten.

