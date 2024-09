Vorschau: Dragon Quest III HD-2D Remake – Beginn der Erdrick-Saga kommt in hübscher Optik (gamescom 2024)

Dragon Quest III HD-2D Remake ist ein Remake des RPG-Klassikers aus der Feder von Square Enix. Nachdem es eine Weile ruhig um das Projekt geworden war, konnte auf der gamescom 2024 die Neuauflage endlich angespielt werden.

Die Erdrick-Trilogie beginnt im modernen Look

Dragon Quest III HD-2D Remake ist das erste Spiel aus der legendären Erdrick-Trilogie, das aufgehübscht wurde, bevor es erstmals u.a. mit deutscher Übersetzung erscheinen wird. Da es chronologisch gesehen das erste Spiel der Reihe ist, können auch Dragon Quest-Neulinge einen sauberen Einstieg in die Geschichte genießen. Also, worum geht es?

Über das Königreich Aliahan ist eine dunkle Macht in Form des grausamen Baramos gekommen. Der große Held Ortega ließ daraufhin seine Frau und euch, sein Kind, zurück, um dem Feind das Handwerk zu legen und das Land von dem Schatten zu befreien. Allerdings scheiterte er an dieser Aufgabe und kehrte nicht mehr zurück. An eurem 16. Geburtstag werdet ihr nun zum König gerufen, um die Mission eures Vaters zu vollenden und Frieden über das Königreich zu bringen. Zusammen mit euren Reisegefährten macht ihr euch auf den Weg zu Baramos und durchstreift dabei Städte, Höhlen und Dungeons.

Der Originaltitel Dragon Quest III: The Seeds of Salvation erschien 1988 in Japan für den Family Computer und später für die NES. Nun wurde das Spiel grafisch aufbereitet und kombiniert erfolgreich HD-2D-Grafik mit einer 3D-Grafik. Doch nicht nur die Grafik ist neu. Es wurden auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen eingebaut, die das Spielerlebnis weiter verbessern sollen. Dazu zählt zum Beispiel die Beschleunigung der Kampfgeschwindigkeit oder das vollautomatische Kämpfen. Auch die Benutzeroberfläche wurde verbessert.

Nostalgie trifft auf Moderne

Beim Anspielen von Dragon Quest III HD-2D Remake fiel natürlich besonders die neue Grafik auf. Hier ist die Überarbeitung auf jeden Fall gelungen. Auf dem Weg durch die Städte und das Land von Aliahan gab es zudem viele Geheimnisse zu entdecken. Dadurch lohnt sich die Erkundung des Königreichs ebenfalls und gibt besonders „gemütlichen“ Spielern etwas zurück. Zwar wirkt das Spiel durch die modernisierte Grafik wie ein wirklich “neues” Spiel, dennoch fühlt man den nostalgischen Touch, den es als Klassiker mitbringt. Das lag auch an den Soundeffekten, die sich anhören wie früher.

Doch nicht nur mit dem neuen Look wird auf eine breite Zielgruppe abgezielt. Auch mit der Übersetzung in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch und Spanisch soll möglichst vielen Gamern die Möglichkeit gegeben werden, den RPG-Klassiker zu genießen. Die Sprachausgabe bleibt jedoch bei Englisch und Japanisch.

Dragon Quest III HD-2D Remake erscheint am 14. November 2024 für die Nintendo Switch, die PS5, die Xbox Series und den PCs. Das Remake der beiden anderen Teile der Trilogie wurde auch schon für nächstes Jahr bekannt gegeben. Dragon Quest I und II werden dabei in einem Spiel vereint.

