Vorschau: Closer the Distance – Erzählt eine einzigartige Geschichte (gamescom 2024)

Closer the Distance ist ein Slice-of-Life-Sim des Entwicklers Osmotic Studios und eine emotionale Geschichte über die Bande zwischen Familie und Freunden erzählt. Auf der gamescom 2024 durften wir einiges über das Spiel erfahren.

Eine tragische Geschichte verbindet

Nach einem tödlichen Autounfall, der die kleine Stadt Yesterby erschüttert, schlüpft ihr in die Rolle der Verstorbenen, die ihrer Familie und ihren Freunden bei der Trauerbewältigung zur Seite steht. Dank eurer einzigartigen Fähigkeit, könnt ihr eine spirituelle Verbindung zu den Stadtbewohnern aufbauen und sie so beeinflussen. Durch diese Einflussnahme bestimmt ihr den Verlauf der Geschichte und könnt verschiedene Enden erreichen. Dadurch könnt ihr, je nach Entscheidung, bei jedem Spieldurchlauf eine neue Geschichte erzählen. Die Story erstreckt sich inGame über ein paar Wochen und verspricht, je nach Tempo des Spielers, mindestens 6 bis 7+ Spielstunden.

In der Geschichte von Closer the Distance geht es um Trauer, Empathie, aber auch um Freundschaft und darum, mit Geschehnissen aus der Vergangenheit abschließen zu können. Die Idee zum Spiel entstand aus der Frage “Wie wäre es, ein Schutzengel zu sein?”. Mit dem Thema Tod und Trauer sollte respektvoll umgegangen werden, allerdings sollte Traurigkeit nicht das Hauptthema des Spiels sein. Schließlich hat Trauer viele Facetten und jeder geht anders mit ihr um. Die Auseinandersetzung mit Verlust wird also auf verschiedene Weise angegangen, jedoch soll das Spiel von den Spielern nicht als irgendeine Art Therapie betrachtet werden.

Slice-of-Life mit Simulationselementen

Wie bereits kurz angesprochen, gibt es in Closer the Distance eine Geschichte und somit einen roten Faden, allerdings beinhaltet das Spiel auch einige Elemente eines Simulators. Dazu zählen zum Beispiel verschiedene Bedürfnisse, die die Charaktere erfüllt haben möchten. Denn auch diese könnt ihr im Verlauf der Geschichte spielen und steuern. Außerdem haben die verschiedenen Charaktere auch verschiedene Persönlichkeiten. Der eine ist ein Fitness-Mensch und kontaktfreudig, der andere ist eher introvertiert und bleibt für sich. Das hat natürlich auch Einfluss auf sein Verhalten anderen gegenüber und sollte bei euren Entscheidungen berücksichtigt werden.

Die einzigartige Fähigkeit, Verbindungen zu den verschiedenen Charakteren aufzubauen und sie so zu beeinflussen, stammt von der Anfangsidee zu Closer the Distance. Ursprünglich sollte das Spiel nämlich ein Rätselspiel werden, in dem man Personen und Gegenstände miteinander verknüpft. Das Spiel hat sich also in den letzten 4 -5 Jahren sehr weiterentwickelt und wagt es, ein sensibles Thema auf besondere Art und Weise und im besonderen Artstyle anzusprechen.

Wenn auch ihr neugierig auf Closer the Distance seid, dann habt ihr jetzt schon die Möglichkeit, in seine Geschichte einzutauchen. Closer the Distance erschien nämlich bereits am 2. August auf Steam sowie für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

PC Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Windows 10/11 - PC Code Spiele Hunderte großartige PC-Spiele

Jetzt im Game Pass enthalten: Senua's Saga: Hellblade II, Diablo IV, Palworld (Game Preview)

Es werden ständig neue Spiele hinzugefügt

Xbox Game Studios Titel direkt zum Release

Exklusive Mitgliederrabatte und Angebote Zugriff auf EA Play für PC ohne zusätzliche Kosten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.