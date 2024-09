Vorschau: Witch of Oblivion – Ein Abenteuer als Feuerhexe mit Soulslike Kämpfen (gamescom 2024)

Witch of Oblivion ist ein indie Adventure, in dem ihr eine Feuerhexe auf ihrem Weg durch einen magischen Wald spielt. Dabei kämpft ihr auch gegen starke Bosse in soulslike Manier. Auf der gamescom 2024 hatten wir die Möglichkeit ein Level zu spielen und mit dem Entwickler zu sprechen.

Ein verwunschener Wald

Als Lyva, die Witch of Oblivion, habt ihr den großteil eurer Erinnerungen verloren und findet euch in einem großen Wald wieder. Lyva hat außerdem eine starke Müdigkeit und fällt nach einer gewissen Zeit schlafend zu Boden, worauf dann ein neuer Tag anbricht. Bevor sie sich wieder ins Land der Träume verabschiedet erkundet ihr also den Wald und begegnet dabei auch dessen Ältesten. Viel mehr ist über die Geschichte nicht bekannt, außer das es je nach euren Handlungen verschiedene Enden geben soll.

Die hängen auch davon ab, wie sorgsam ihr mit dem Wald umgeht. Als Feuerhexe könnt ihr euch auch entscheiden jeden Baum den ihr seht einfach abzubrennen. Ob das bei seinen Bewohnern so gut ankommt sei mal dahingestellt.

Mit Stab und Feuer

Ausprobieren konnten wir einen Tag im Wald, bei dem es auch einen großen blättrigen Boss zu bekämpfen gab. Während die kleinen Käfer im Wald selber wenig Probleme bereiteten, war beim Ältesten des Waldes schon mehr Vorsicht angebracht. Bei Release soll Lyva drei Waffen zur Auswahl haben, eine Spähre für magische Fernkampfangriffe inklusive. Wir waren mit ihrem Stab bewaffnet, der uns Nahkampfangriffe mit Feuereffekten ermöglichte.

Wie bei Soulslike Titeln üblich hatte der Boss ein paar schnelle Bewegungen drauf, denen es geschickt auszuweichen galt. Mit dem richtigen Timing, also einem perfekten Ausweichen, wird man mit verlangsamter Zeit und einem speziellen Angriff belohnt. Sterben ist hier ebenfalls normal, Lyva spawnt dann einfach erneut außerhalb der Bossarena.

Neben der Standardkombi des Stabes stehen unterschiedliche Fähigkeiten bereit, die durch einsetzen von Edelsteinen aktiviert werden. Diese Edelsteine finden sich in der Welt und können eure Spielweise deutlich beinflussen. Wir haben uns etwa für einen Fernangriff mit Feuerbällen entschieden und haben so mit etwas Abstand erfolgreich den Boss besiegen können. Wie viele Bosse euch erwarten ist noch nicht klar, bei Witch of Oblivion handelt es sich aber um einen kleineren Titel, sodass der Umfang begrenzt sein wird.

