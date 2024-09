Vorschau: Lost Legion – Ein sehr zugängliches Survival-Spiel im Teuteburger Wald (gamescom 2024)

Lost Legions wird das erste Spiel des jungen Berliner Studios Tarock Interactive. In diesem seid ihr ein Römer der nach der verlorenen Varusschlacht versucht inmitten feindlicher Germanen zu überleben. Auf der gamescom 2024 konnten wir mit den Entwicklern sprechen und uns Lost Legions etwas zeigen lassen, das bereits in seinem jetzigen Stand vielversprechend aussieht.

Historisch korrekt und doch mythologisch

Bevor ihr euch ins Überlebenden stürzt könnt wählt ihr einen von mehreren vorgefertigten Charakteren aus. Im Gameplay selber wird das keinen Unterschied machen, jeder Charakter soll jedoch eine anderen persönliche Geschichte haben, die ihr verfolgen könnt. Hierbei soll es auch weibliche Charaktere geben, die historisch betrachtet jedoch kaum tragende Rollen in der römischen Armee bekleidet haben. Die Enwtickler betonten, dass sie Lost Legions für alle Spieler inklusiv gestalten möchten, jedoch auch nicht weit von den geschichtlichen Umständen abweichen wollen. Daher wird es auf Seiten der Römer wohl wenig bis keine weiblichen NPCs geben. Bei den Germanen hingegen waren kämpfende Frauen nicht unüblich und werden euch als Feinde begegnen.

Zur richtigen Umsetzung haben die Entwickler extra historische Berrater beauftragt, die darauf achten, dass das Spiel so nah an den historischen Begebenheiten bleibt wie möglich. Die Technologiebäume spiegeln dies wieder und ihr werdet Materialien und Waffen verwenden, die den Römern auf ihren Feldzügen in Germanien auch wirklich zur Verfügung standen. Trotzdem wird es ein wenig Mythologie geben, aber auch hier nur solche an die die Menschen zur der Zeit auch wirklich geglaubt haben. Als Spieler selbst könnt ihr aber selbst nichts magisches oder dergleichen einsetzen. Vielmehr erlebt ihr selten mythologische Gegner und steht ihnen als normaler Römer gegenüber.

Uns hat die historische Genauigkeit stark beeindruckt. Die Waffen, die Militärränge und einfach alles in der Welt wirkt sehr authentisch. Dem tut auch die Priese Mythologie keinerlei Abbruch.

Die Zeit der Spieler ernst nehmen

In Lost Legions folgt ihr einer Geschichte, aber da ihr hinter feindlicher Linie seid müsst ihr erstmal überleben bevor es irgendwie weiter geht. Zunächst seid ihr alleine, aber mit rekrutierten NPCs könnt ihr euch ein richtiges Lager aufbauen. Neue Orte finden, Befestigungen bauen und das Sammeln von Resourcen wie Holz oder Metallen gehört hier ganz klassische dazu. Im Laufe des Spiels werdet ihr mehrere Lager bauen können, indem ihr germanische lager einnehmt. Einmal erobert könnt ihr sie aber trotzdem verlieren. Durch das Verschieben der Frontlinie wird es aber unwahrscheinlicher, das eure Lager weiter hinten angegriffen werden.

Da die Entwickler selbst große Fans von Survival Spielen sind, sind sie sich auch deren Schwächen bewusst. Je nach Spieler gibt es Aspekte die nicht so beliebt sind. Während einige gerne erkunden wollen andere Lieber bauen und obwohl manchen das Sammeln von Ressourcen Spaß macht ist es doch für manche nur lästiger grind. Hier kommen eure rekrutierten NPCs ins Spiel. Wenn euch eine der genannten Aufgaben keinen Spaß macht, könnt ihr dies an eure NPCs delegieren. Markiert zb. unterwegs Steine, damit diese abgebaut werden. Natürlich geht das nicht sofort, eure Kameraden müssen schon hinlaufen und den Stein abbauen, aber so könnt ihr euch etwa nach der Arbeit zwei Stunden ganz auf das Erkunden der Karte konzentrieren und habt dann trotzdem noch etwas Stein gesammelt. Gerade für die arbeitende Gamerschaft ein sehr gutes Feature!

Euer Abenteuer könnt ihr außerdem mit bis zu zwei Freunden im online Koop bestreiten. Wir jedenfalls freuen uns schon auf Lost Legions und sind gespannt was alles jenseits des Waldes lauert, denn den werdet ihr im Laufe des Spiels auch verlassen um euch über und unter einen geheimnisvollen Berg zu wagen. Einen Trailer und erste Eckdaten könnt ihr euch auf der Steamseite des Spiels anschauen.

The Lost Legion Amazon Prime Video (Video-on-Demand)

Tom McKay, Michelle Lukes, Brian Caspe (Schauspieler)

David Kocar (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.