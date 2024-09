Vorschau: Sid Meier’s Civilization VII – Mit mehr Tiefe im Gameplay auch für Anfänger geeignet (gamescom 2024)

Mit Sid Meier’s Civilization VII wollen die Entwickler bei Firaxis Games das Rad der Geschichte neu erfinden – zumindest virtuell. Schon die grundlegenden Spielmechaniken des Vorgängers werden durch neue, revolutionäre Features erweitert, die das Spielerlebnis auf eine neue Ebene heben. Dennis Shirk, Executive Producer, hat auf der gamescom 2024 in Köln einen ersten Einblick in die zahlreichen Neuerungen gegeben, die die Fans des Franchise erwarten dürfen. Ach und selber (an)spielen durften wir den neusten Teil danach natürlich auch ein wenig. Hier kommt unser Eindruck der Messe.

Historische Immersion auf einem neuen Niveau

Eine der markantesten Neuerungen von Civilization VII ist die Einführung von drei Zeitaltern, durch die die Spieler ihr Imperium führen. Während in den Vorgängern eine kontinuierliche Entwicklung eines Volkes im Vordergrund stand, bietet das neue Spiel eine dynamischere, flexibel anpassbare Reise durch die Geschichte. Jedes Zeitalter stellt dabei eigene Herausforderungen, aber auch einzigartige Chancen und Belohnungen bereit. Besonders spannend: Die Möglichkeit, am Beginn eines jeden Zeitalters eine neue Zivilisation zu wählen. Dieser Schritt erlaubt es den Spieler, ihr Imperium stetig weiterzuentwickeln und an die Gegebenheiten der neuen Ära anzupassen.

Beispielsweise könnten Spieler im antiken Ägypten starten, ihre Zivilisation durch die Jahrhunderte führen und in der Neuzeit als fortschrittliche Nation mit ganz anderen Stärken und Schwächen agieren. Dabei bleibt der gewählte Anführer oder die gewählte Anführerin über alle Zeitalter hinweg erhalten, was eine interessante Mischung aus Kontinuität und Wandel ermöglicht. Historische Persönlichkeiten wie Benjamin Franklin könnten so bereits im frühen Spielverlauf Einfluss nehmen, um später in ihrer „eigentlichen“ Ära zu brillieren.

Freiheit bei der Wahl von Anführern und Zivilisationen

Ebenfalls neu wird die Möglichkeit sein, Anführer und Zivilisationen unabhängig voneinander auszuwählen. Diese Freiheit eröffnet neue Strategien und Kombinationen, die das Gameplay maßgeblich beeinflussen. Während es in früheren Teilen der Reihe oft sinnvoll war, Anführer und Zivilisationen so zu kombinieren, dass ihre Boni optimal zur Geltung kommen, erlaubt der neue Ansatz deutlich kreativere Kombinationen. Möchte man beispielsweise Hatshepsut, die mächtige Königin des antiken Ägypten, als Anführerin der Römer einsetzen, steht dem nichts im Wege. Die Vorteile eines solchen Mixes können dabei entweder Synergieeffekte verstärken oder neue, unerwartete Spielweisen ermöglichen. Es bleibt spannend zu sehen, welche Kombinationen sich als besonders effektiv herausstellen werden – oder welche von den Spielern als „Meta“ empfunden werden.

Geschichte erleben und schreiben

Ein weiteres zentrales Element von Civilization VII ist die Art und Weise, wie Geschichte im Spiel dargestellt wird. Geschichte ist kein statisches Gebilde, sondern ein dynamischer Prozess, der sich auch im siebten Teil auf mehreren Ebenen entfaltet. Was zu Beginn des Spiels als fundamentale Entscheidung getroffen wird, kann im Laufe der Jahrhunderte ganz anders interpretiert werden. Diese Iteration der Geschichte spiegelt sich auch im Gameplay wider: Jede Entscheidung, jede neue Technologie und jede Kulturrevolution hinterlässt Spuren, die das weitere Spielgeschehen beeinflussen.

Firaxis Games hat sich für Civilization VII vorgenommen, die historische Immersion und das narrative Potenzial noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Dafür sorgen zahlreiche interessante Punkte auf der Karte, die besondere Ereignisse und Boni auslösen können. Diese Stellen könnten etwa wissenschaftliche Durchbrüche markieren oder zu diplomatischen Verwicklungen führen, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen.

Neue Herausforderungen und Siegbedingungen

Der Weg zum Sieg in Civilization VII ist vielfältiger denn je. Am Ende jeder Phase müssen wir uns als Spieler entscheiden, welche Siegbedingung wir anstreben – sei es ein wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller oder militärischer Erfolg. Diese Entscheidung ist nicht final, aber sie beeinflusst die Strategie, welche wir im weiteren Verlauf verfolgen werden.

Die Unabhängigkeit der Anführer von ihrer Zivilisation ermöglicht es, flexibel auf die Entwicklungen im Spiel zu reagieren. Wer es schafft, eine ausgewogene Strategie zu verfolgen, hat am Ende die Wahl, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln wird. Doch die Entwickler warnen: Civilization VII ist anspruchsvoller denn je. Unabhängige Mächte auf der Weltkarte, die nicht kontrolliert werden können, könnten sich als die größte Herausforderung erweisen. Viele Spieler wurden während des kurzen Gameplays während der Pressevorführung bereits von solchen Fraktionen überrascht, die unerwartet ihre Städte angriffen – auch wir.

Einsteigerfreundlich und tiefgründig zugleich

Trotz all der Neuerungen und der strategischen Tiefe bleibt der siebte Civilization auch für Neueinsteiger zugänglich. Firaxis Games hat das Tutorial stark überarbeitet und die Gameplay-Systeme verfeinert, um Neulingen den Einstieg zu erleichtern – gut also für Leute wie mich. Gleichzeitig können Veteran der Serie auf eine Fülle von Verbesserungen zurückgreifen, die das Spiel noch interessanter und herausfordernder machen. Beispielsweise wurde das Management der Armeen vereinfacht, indem Kommandanten eingeführt wurden, die bis zu sechs Einheiten gleichzeitig kontrollieren können. Zudem gibt es neue Möglichkeiten, wie das Wachstum der Städte gesteuert wird, und eine differenzierte Ressourcennutzung, die das Spiel noch realistischer und spannender macht.

Firaxis Games legt zudem noch einen großen Wert auf die Multiplayer-Komponente von Civilization VII. Spieler können nicht nur in epischen Kampagnen über mehrere Zeitalter hinweg gegen Freunde antreten, sondern auch in kürzeren Partien, die sich auf ein einzelnes Zeitalter konzentrieren. Die Unterstützung von plattformübergreifendem Spielen und Cross-Progression sorgt dafür, dass Fans unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform miteinander spielen und ihre Fortschritte teilen können.

