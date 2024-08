Vorschau: Clair Obscur: Expedition 33 – Atemberaubendes RPG begeistert mit Grafik und Gameplay (gamescom 2024)

Auf der gamescom 2024 hatten wir die Möglichkeit, einen ersten Eindruck des Gameplays von Clair Obscur: Expedition 33, dem neuen RPG von Sandfall Interactive und Kepler Interactive zu bekommen. Zwar durften wir das Spiel noch nicht anspielen, aber uns wurden erste Inhalte, das Gameplay sowie das Kampfsystem vorgestellt.

Die Story von Clair Obscur: Expedition 33

Jedes Jahr erscheint sie – die „Malerin“ – eine geheimnisvolle Gestalt, die eine Zahl auf einen rätselhaften Monolithen schreibt woraufhin sich alle Menschen, die so alt wie die beschriebene Zahl oder älter sind, in Rauch auflösen. Die Zahl wird jedes Jahr kleiner, sodass ihr nun wisst, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt. Also startet ihr als Gustave und eurer Expedition, die Expedition 33, und macht euch auf den Weg, die Malerin zu finden und dem Spuk ein Ende zu setzen. Doch es verläuft nicht ganz nach Plan und die Expeditionsmitglieder werden voneinander getrennt. Ihr müsst nun also zunächst eure Verbündeten Maelle, Lune und Co. wiederfinden, bevor ihr das Geheimnis um die Zahl lüften könnt. Auf dem Weg dorthin reist ihr durch riesige Welt, voller Gefahren und Gegner.

Eine atemberaubend schöne Welt

Die Welt, in der ihr euch in Clair Obscur: Expedition 33 befindet, ist wunderschön. Die Landschaft wirkt wie eine Mischung aus einem außerirdischen Planeten und den geheimnisvollen Tiefen der Ozeane und ihr streift, auf den Spuren ehemaliger Expeditionen, durch die verschiedensten Biotope. Grafisch gibt das Spiel, das vollständig in der Unreal Engine 5 erstellt wurde, alles her. Dafür braucht es vermutlich nicht mal die 4K-Auflösung, die wir auf der gamescom präsentiert bekommen haben.

Gefüllt ist die Welt mit zahlreichen Lebensformen, geheimen Wegen und natürlich verschiedenen Quests. Für die Reisenden soll es ebenfalls Abwechslung in der Fortbewegung geben, genaueres wurde uns dazu aber noch nicht gesagt. Mit welchem Teammitglied ihr durch die Weiten des Landes reisen wollt, bleibt dabei euch überlassen. Ihr könnt die Steuerung jedes Mitglieds eurer Partie übernehmen und so als Gustave oder doch lieber als Maelle durch die Gegend steifen. Man merkt deutlich, dass sich das Spiel von RPGs wie Final Fantasy und der Tales of-Reihe hat inspirieren lassen – und hat damit alles richtig gemacht.

klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem

Während der Vorführung des Spiels durften wir einen ersten Blick auf das Kampfsystem von Clair Obscure: Expedition 33 werfen. Dieses ist, klassisch für RPGs, rundenbasiert. Ihr leitet eure Charaktere also nacheinander an, was sie als nächstes im Kampf tun sollen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr euch während des Kampfes immer in Ruhe zurücklehnen könnt. Denn wenn euer Gegner angreift, könnt ihr diesen Angriffen ausweichen oder sie parieren und einen Gegenschlag ausführen. Dazu müsst ihr aber im richtigen Moment die richtige Taste drücken. Hier ist also gutes Timing gefragt. Theoretisch gesehen ist es dadurch sogar möglich, unbeschadet durch das gesamte Spiel zu kommen, doch um das zu erreichen, ist vermutlich viel Übung notwendig. Selbst in der Vorführung hat das Timing nämlich nicht immer gestimmt. Außerdem wichtig im Kampf ist die Kombination der Angriffe eurer Verbündeter sowie eine Art Schock-System. Mit den richtigen Attacken könnt ihr also eure Gegner “brechen” und so für einen gewissen Zeitraum mehr Schaden verursachen.

Jeder Charakter hat seinen eigenen Fähigkeitenbaum und somit seinen eigenen Kampfstil, der individuell gelevelt werden kann. Auch euer Team könnt ihr natürlich aufstellen, wie ihr es möchtest, sodass ihr euren eigenen Kampfstil ausleben könnt. Dennoch solltet ihr beizeiten die Charaktere in eurem Team immer mal etwas durchmischen, zumindest beim leveln. Zwar bekommen auch die Gefährten, die nicht aktiv kämpfen EP, jedoch weniger. Wenn ihr ein ausgeglichen starkes Team haben möchtet, solltet ihr also alle mal ran lassen.

Clair Obscur: Expedition 33 soll 2025 für die PlayStation 5, die XBOX Series X|S (Xbox Game Pass) sowie für den PC erscheinen.

