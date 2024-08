Spongebob Schwammkopf: The Patrick Star Game – Der pinke Seestern bekommt sein eigenes Spiel und es endet im Chaos

Es gab ja bereits seit einiger Zeit Gerüchte, aber hier ist es nun, Spongebob Schwammkopf: The Patrick Star Game. Der geistig eher simpel gehaltene Seestern darf nun in seinem ersten eigenen Abenteuer auflaufen und dies lässt er sich nicht zweimal sagen. Gameplaytechnisch nimmt er sich wohl ein Vorbild an gewissen Ziegen.

Ist Spongebob Schwammkopf: The Patrick Star Game einfach nur der Goat Simulator in Bikini Bottom?

Diese Frage stellt sich, wenn man sich den Trailer anschaut. In der Nintendo Direct, in welcher dieses Spiel enthüllt wurde, ist nur kurz zuvor der Ankündigungstrailer für die Switch Version von Goat Simulator 3 über die Bildschirme geflimmert, da sehen wir dieses Spiel. Patrick rennt, oder besser gesagt rollt, durch Bikini Bottom und hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Dabei spielt er einige Minispiele.

So muss er im freien Fall durch Ringe fliegen, ist selbst die Kugel in einem Flipperautomaten und bedient wartende Kundschaft an einem Getränkestand. Doch der Kern des Gameplays scheint tatsächlich zu sein, die Bevölkerung von Bikini Bottom komplett zu entnerven. Ob ihr nun die Gebäude zerstört, ein gemütliches Picknick mit stinkenden Rülpsern unterbrecht oder mit einer Kokosnusskanone umherballert, besonders beliebt wird sich Patrick mit all seinen Aktionen wohl nicht machen.

Der Vergleich mit den chaotischen Ziegen liegt also nahe, auch da der Soundtrack sehr an diese Spiele erinnert. Das Konzept passt zu einem Charakter wie Patrick jedoch sehr gut und so dürfen wir gespannt sein, ob uns dieser Titel nur für kurzfristige, stumpfe Unterhaltung sorgt oder ob er uns auch langfristig bei der Stange halten kann. Wir werden es am 4. Oktober wissen, dann erscheint das Spiel für die Switch. Da es in der Nintendo Direct enthüllt wurde, ist bisher noch nicht bekannt, ob es auch noch für andere Plattformen erscheinen wird.

Titelbild: 2024 © Nickelodeon

Quelle: Nintendo