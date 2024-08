Goat Simulator 3 – Der Ziegenwahn kommt nun auch auf die Switch

Während auf der Opening Night Live der gamescom ein Remaster des ersten Teils angekündigt wurde, kommt nun erst einmal Goat Simulator 3 auf die Switch. Und zwar heute noch. Richtig gelesen, bereits jetzt, wo ihr diesen Artikel lest könnt ihr das Spiel bereits im eShop herunterladen.

Goat Simulator 3 sorgt nun auch auf der Switch für Chaos

Das Konzept des Spiels ist so simpel wie es wahnsinnig ist. In Form einer verrückten Ziege lauft ihr durch eine offene Welt und leckt mit eurer Zunge alles an, was euch vor die Hörner kommt. Dabei löst ihr allerlei kleinere Rätsel, werdet Zeuge einiger abgefahrener Ereignisse und verursacht generell eine Menge Chaos in der Sandbox-Stadt.

Im Trailer für die Switch-Version könnt ihr noch mal einen kleinen Überblick erhalten, was im Spiel so alles möglich ist. Ihr fahrt in einem Bananenkostüm auf einem Traktor umher, lasst euch von einem Laubbläser durch die Gegend wirbeln, nehmt am Ziegen-Yoga teil und erfüllt dabei irgendeine magische Prophezeiung. Dabei geht ihr den Bewohner*innen der Stadt natürlich gehörig auf den Sack. Und all dies könnt ihr nicht nur in Ziegenform tun, sondern auch u.a. als Giraffe, Nashorn oder Hammerhai. Alles wie gewohnt ganz schön abgedreht.

Die digitale Version des Spiels ist wie gesagt bereits ab heute im eShop erhältlich, die physische Version soll dann im November erscheinen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: 2022 © Coffee Stain

Quelle: Nintendo