Games/Bavaria – Bayerisches Lineup für die gamescom 2024

Die bayerische Spielebranche ist mit Games/Bavaria auch dieses Jahr auf der gamescom wieder stark vertreten. Es warten coole Indie-Hits, erste Demos, Fortsetzungen und vieles mehr von insgesamt 12 Studios auf euch! Den Großteil der Spiele könnt ihr im Indie Arena Booth und im Home of Indies Booth anspielen. Außerdem wird es einige VR-Games für Fachbesucher*innen zu sehen geben.

Das hat Games/Bavaria auf der gamescom 2024 zu bieten

Als Highlights der diesjährigen gamescom präsentieren sich drei Indie-Titel, von denen zwei bereits Fortsetzungen sind. The Games You Make von Jumpy Bit entführt euch in die Welt von Indie-Spieleentwicklenden und kann vor Ort zum ersten Mal angespielt werden. In der Simulation könnt ihr eigene Spiele entwickeln und müsst auch auf eure Work-Life-Balance achten. Dungeons of Dreadrock 2 vom Solo-Entwickler Christoph Minnameier ist der Nachfolger des Gewinners des Deutschen Computerspielpreises 2023 in der Kategorie Bestes Mobiles Spiel! Der zweite Teil dürfte es wieder in sich haben und kann auf der gamescom zum ersten Mal angespielt werden.

Als drittes Highlight und einer meiner Favoriten gilt Inspector Schmidt – The Ebbing. Dieses Detektiv-Rollenspiel von Active Fungus Studios ist die Fortsetzung von A Bavarian Tale und spielt dieses Mal im hohen Norden, wo es erneut einen Mordfall zu lösen gilt. Valentin Schmidt ist zwar weit weg von seiner bayerischen Heimat, lustig wird es aber sicherlich auch dieses Mal. Am Stand könnt ihr die neue Demo dieser Fortsetzung spielen.

Natürlich gibt es aber auch noch jede Menge andere Titel zu bestaunen. Die anderen Spiele lauten:

EcoGnomix von Irox Games

Ruffy and the Riverside von Zockrates Laboratories

All Quiet In The Trenches von Totally Not Aliens

Tavern Talk von Gentle Troll Entertainment

Adaptive Hero von Saltium

Once Upon A Tile von Knothorn

Asteroid Cruises Inc. von Fiery Things

Und exklusiv für Fachbesucher*innen gibt es diese vier Titel anzutesten:

Oktoberfest – The Official Game von K5 Factory (21. – 23. August)

Asteroid Cruises Inc. von Fiery Things (nur 21. August)

Sweet Surrender von Salmi Games (nur 22. August)

Paper Play VR von Moondowner (nur 23. August)

Natürlich gibt es zu Oktoberfest – The Official Game auch ein Festzelt zu bestaunen. Am 22. August wird dort der Bayerische Staatsminister für Digitales Dr. Fabian Mehring zu Besuch sein. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Website von Games/Bavaria.

Quelle: Games/Bavaria via Pressemitteilung

Titelbild: ©Active Fungus Studios