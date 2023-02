A Bavarian Tale – Totgeschwiegen ist ein bayerisches Krimi-Adventure mit RPG-Elementen, das von Active Fungus Studios entwickelt wurde und seit dem 02. Februar auf Steam verfügbar ist. Zusätzlich könnt ihr auch das Lösungsbuch erwerben. In A Bavarian Tale – Totgeschwiegen werden Spieler*innen als Physikatsberichtersteller Valentin Schmitt ins fiktive Wolpertshofen geschickt, um die Ethnografie der Bevölkerung zu dokumentieren. Doch es kommt alles anders, als plötzlich ein Mord geschieht.

Story und Spielweise von A Bavarian Tale – Totgeschwiegen

Wir befinden uns im Jahr 1866 in Oberbayern. Valentins Vorgesetzter Haller aus München hat ihn beauftragt, die schlampige Arbeit seines Vorgängers zu korrigieren. Das war für Physikatsberichte typisch. Die Berichte wurden tatsächlich vom damaligen König Max II. von Bayern ab 1858 in Auftrag gegeben, um die Lebensumstände seiner Bevölkerung zu dokumentieren und auch deren Sorgen und Probleme in einer historisch schwierigen Zeit zu erfahren. Da viele Ärzte, die die Physikatsberichte erstellen sollten, ihre Arbeit nicht allzu ernst nahmen und es auch nur zur einmaligen Befragung der Leute vor Ort kam, waren die Berichte kein authentisches Bild der Zustände. Vielerorts mussten die Berichte noch einmal überarbeitet werden. Hier setzt Valentins Geschichte ein.

Er kommt ins ländliche Dorf Wolpertshofen. Für die meisten ist er nur der „Städler“ und schon bei seiner Ankunft sieht er sich mit der lokalen Gastfreundschaft konfrontiert. Da Räuber die Gegend unsicher machen, wollen die Wachen nicht einmal einen Gesandten des Innenministeriums ins Dorf lassen. Ab hier erklärt euch das Spiel, wie ihr Schleichen, Sachen herstellen und eure Gegenüber überzeugen könnt. In guter alter, bayerischer Manier müsst ihr Würfeln, um einen Erfolg zu erzielen. Dafür habt ihr verschiedene Werte zur Auswahl wie Empathie, Bauchgefühl oder Stärke. In manchen Gesprächen könnt ihr wählen, welchen Weg ihr gehen wollt: Worte walten lassen, Späßchen treiben oder bedrohlich werden? Zudem gibt es noch das Detektivgespür, das dem Ambiente entsprechend durch Brezeln aufgeladen wird und Hinweise grün aufleuchten lässt.

A Mordsgaudi mit ernstem Hintergrund

Nachdem ihr ins Dorf gelangt seid, müsst ihr im Wirtshaus schlafen gehen, bevor ihr euren Dienst antretet. Der Bürgermeister und der Rest erwarten euch schon – allerdings aus anderen Gründen als gedacht. Von den Physikatsberichten will hier niemand etwas wissen, denn in der vergangenen Nacht ist ein Mord passiert. Der Lenz ist tot. Valentin wird nun in die örtlichen Reibereien hineingezogen und muss für Klarheit sorgen. Es gilt, den Mörder schnellstmöglich zu finden, denn der ansässige Lehrer Loibl droht, den Mord seines Freundes zu rächen. Für ihn gibt es nämlich drei Tatverdächtige: den dauerbesoffenen Schorsch, den traditionsbewussten Pfarrer Bayerle und den unterdrückerischen Bürgermeister Griesbacher.

Im Dorf zeichnen sich schnell zwei Lager aber: Die Traditionalisten hinter dem Pfarrer und die Progressiven hinter dem Lehrer, der am liebsten alles mit Gewalt lösen möchte. Gekonnt verwebt hier das Spiel die historischen Gegensätze der Zeit, als die Industrialisierung langsam auf dem Vormarsch war. Auch Kriegsgeschehen, posttraumatische Belastungsstörungen, häusliche Gewalt und Abtreibung sind Themen, die vorkommen. Hin und wieder kommt es auch zu massiven Schimpfwörtern, die allerdings auf Bayerisch eher harmlos klingen. Dazu kommen Dokumente, die freigeschalten werden können und einen kleinen Geschichtsexkurs geben. Das alles ist sehr spannend und informativ umgesetzt, doch belehrend oder gar langweilig wird der Titel dadurch nicht.

Ich bin besoffen und stinke nach Kot – und ich liebe es

Im Gegenteil. Zum historischen Kontext kommen auch lokale Gepflogenheiten hinzu. Kommt Valentin dem ein oder anderen Bewohner ungelegen, kommt es zum Faustkampf. Wer da wahre Stärke beweisen will, sollte das ein oder andere Bier verdrücken, was Valentins Gang urkomisch schief werden lässt. Hinzu kommt, dass man auch um Geld Würfeln oder Kegeln kann, wie im echten Wirtshaus. Was aber wirklich jedem bekannt vorkommen dürfte, ist der Dorftratsch. Jeder weiß etwas über jeden und so können hin und wieder auch Gespräche belauscht werden, um den Fall aufzulösen. Und wie in jeder guten Gemeinde hat jeder, der andere beschuldigt, Dreck am stecken.

Apropos Dreck am stecken. Wie in jedem guten Adventure gibt es auch hier abseits des Mordfalls Nebenmissionen zu erledigen. Meine liebste Mission trägt den Titel „Der Preuß auf dem Scheißhaus“ und zählt jetzt schon zu meinen Jahreshighlights. Ich weiß nicht, welchen inhaltlichen Sinn die Figur und deren Aufgaben haben soll, außer dass ich vielleicht ein paar neue Rezepte für die Werkbank erhalte. Aber das ist mir auch egal, denn ich habe mich herrlich amüsiert. Der Synchronspecher des Generals Johann Ulrich Logemann spricht die Rolle des verzweifelten, auf dem Plumpsklo gefangenen und vollgekleckerten Preußen dermaßen überzeugend, dass der Mordfall zu dem Zeitpunkt zweitranging war. Allein wegen diesem authentischen und fesselnden Nebencharakter hat A Bavarian Tale – Totgeschwiegen schon den NAT-Award verdient.

Ein Abschied mit weinendem und lachendem Auge

Kurzum: Die Charaktere, ihre eigenen Schicksalsschläge und das kleine aber detaillierte Dorf wachsen einem schnell ans Herz. Es gibt zwar die Möglichkeit der Schnellreise, aber Wolpertshofen und seine Umgebung sind so schön, da verzichtet man gerne auf ein Zeitersparnis. Eine Manko gab es aber: an manchen Stellen habe ich mich schon gefragt, warum genau Valentin jetzt den Mordfall lösen sollte und was genau von ihm erwartet wird. Das macht das Spiel aber irgendwie auch wieder freier und individuell erlebbar, genauso wie die Fertigkeitspunkte, die individuell auf Werte vergeben werden können, und die insgesamt elf verschiedenen Enden. Ich werde Wolpertshofen auf jeden Fall vermissen und hoffe auf viele weitere, ähnliche Spiele mit einer genauso verschrobenen und liebevollen Bevölkerung. Schließlich stellte der Entwickler schon auf der gamescom 2022 in Aussicht, dass das nächste Abenteuer im plattdeutschen Raum spielen könnte.