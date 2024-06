Donkey Kong Country Returns HD – Optisch schwächer als auf der Wii?

Was wahrscheinlich im ersten Moment als plakativer Clickbait-Artikel erscheint, entpuppt sich leider doch als ernsthaftes Problem. Denn Donkey Kong Country Returns HD begeistert nur im ersten Moment durch das vermeintliche Grafik-Update. Doch ein Thread geht gerade viral, der Gegenteiliges aufzeigt.

Rotstift bei Donkey Kong Country Returns HD

GameXPlain ist auf YouTube aktiv und erntet gerade viel Zuspruch für ein Video zu Donkey Kong Country Returns HD. Das Spiel wurde von Nintendo auf der letzten Direct angekündigt. Das Wii Spiel wurde zwischendurch bereits für 3DS portiert und optisch leicht abgewandelt. Nun folgt die dritte Plattform. Währen der Zusatz “HD” zwar auch stimmt und das Spiel mit schärferen Texturen daherkommt, sieht es beim Rest aber anders aus. GameXPlain hat in seinem Thread etliche Szenen des Trailers mit dem Original der Wii gegenübergestellt. Das Ergebnis fällt aber überraschend aus.

Nicht nur ist die Farbgebung inkorrekt, das Bild ist auch überlichtet und teilweise fehlen Schatten, die im Orignal aber noch dargestellt wurden. Zudem fehlen viele Effekte, etwa wenn man auf Gegner springt oder Angriffe ausgelöst werden. Doch nicht nur da. Explosionen, Blöcke, Laser, sie alle wirken dumpfer, als noch im Original. In einer Szene zu Schiff peitscht das Wasser auf der Wii gegen ein Schiff und es spritzt die Planken entlang. Auf der Switch fehlt der Effekte nahezu komplett. Außerdem fehlen viele Lichteffekte. Nicht nur leuchtet das Meer nicht mehr, wenn die Sonne es bescheint, in einer anderen Szene fehlt einfallendes Licht einfach komplett. In einer Zwischensequenz im Trailer bemerkt GameXPlain sogar deutliche Framedrops, die es auf der Wii nicht gibt. Insofern müssen wir gespannt sein, wie die finale Version (16.01.2025) am Ende aussehen wird und ob die Mäkel dann immer noch bestehen.

Bild: 2024 © Nintendo

Quelle: GameXPlain via Youtube