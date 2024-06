Farmagia – Extended Trailer zeigt mehr Gameplay

Nach der Nintendo Direct Anfang der Woche haben Marvelous Inc. und XSEED Games nun noch einen extended Trailer zu Farmagia mit mehr Details zu Gameplay und Titelsong veröffentlicht.

Mehr Infos zum Gameplay von Farmagia veröffentlicht

Bereits auf der diesjährigen Nintendo Direct hat Marvelous Inc. uns den ersten Trailer zum neuen Action-RPG Farmagia gezeigt. Nun, wenige Tage später, veröffentlichte Marvelous einen weiteren Trailer, der uns mehr zur Geschichte und dem Gameplay des Spiels zeigt. So muss man sich in Farmagia gegen verschiedene skrupellose Herrscher aufbäumen. Und das am besten mit seiner selbst gezüchteten Monster-Armee. Diese erhält man, indem man Saatgut klassisch im Farming-Stil anbaut und wässert. Schon erntet man seine neuen Monster-Freunde, um sie in verschiedenen Schlachten anzuführen.

Wem das Character-Design im Spiel übrigens an Animes wie Fairy Tail oder Edens Zero erinnert, der sollte sich nicht wundern, denn Hiro Mashima hatte in Farmagia seine Hände mit im Spiel. Passend dazu wird im Trailer auch ein Anime zum Spiel angekündigt. Auch der Titelsong “Life is Beautiful” von ASIAN KUNG-FU GENERATION, unter anderem bekannt für ihre Openingsongs für Fullmetal Alchemist, Naruto und Bleach, wird im neuen Trailer besonders hervorgehoben.

Farmagia erscheint am 1. November 2024 für die Nintendo Switch, PlayStation 4 und den PC.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: Marvelous Inc./XSEED Games

Quelle: gamepress

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition - [Nintendo Switch] BANDAI NAMCO Entertainment Germany

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition - Nintendo Switch

PHYSISCHE VIDEOSPIEL-SOFTWARE

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.