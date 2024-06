Mario & Luigi: Brothership – Die Klempner-Brüder erleben mal wieder gemeinsam ein Abenteuer

Das neu angekündigte Mario & Luigi: Brothership ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass wir annehmen dürfen, Nintendo hat endlich gelernt, dass wir gerne Mario-Rollenspiele mit interessanten, neuen Charakteren spielen. Nach den Remakes von Super Mario RPG und Paper Mario 2 ist dies allerdings das erste wirklich neue Spiel nach einer Durststrecke für Mario-RPG-Fans. Ein erster Blick auf den Trailer lässt nicht ahnen, dass das letzte gemeinsame Abenteuer der Brüder bereits fast 10 Jahre her ist.

Mario & Luigi: Brothership beginnt mit einem Händedruck

Das erste Spiel der Reihe, Mario & Luigi: Superstar Saga erschien 2003 und legte einen Fokus auf die Kombinationsangriffe der beiden Klempner. Seither haben sie auch zusammen einiges erlebt, sei es eine Reise in die Vergangenheit, wo sie sich selbst als Babys begegneten oder ein Abenteuer im Inneren von König Bowser. Zuletzt trafen sie 2015 in Paper Jam auf Paper Mario und nun begeben sich die beiden auf eine Seereise, das neue Abenteuer spielt nämlich auf einem Schiff. Versteht ihr? BrotherSHIP. Witzig.

Der erste Trailer verrät noch nicht allzu viel über die Story selbst. Auslöser des Abenteuers ist wohl Luigi, welcher vor einem Schwarm Wespen flüchtet. Als er dabei eine Klippe herunterstürzt und von Mario an der Hand gepackt wird, öffnet sich ein magisches Portal, welches die beiden in eine andere Welt teleportiert. Ob das wohl immer passiert, wenn sich die zwei die Hände schütteln?

Vom Gameplay dürften wir dasselbe erwarten, was wir bereits von der Reihe kennen. Rundenbasierte Kämpfe mit Aktionskommandos und Komboangriffen der beiden Brüder, kleinere Rätsel und Platformingeinlagen in den Levels und natürlich eine Menge Humor. Das Spiel wurde zwar eben erst angekündigt, es erscheint aber noch in diesem Jahr. Am 11. November 2024 wird es auf die Nintendo Switch segeln.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo