Test: Super Mario RPG

Wenn man an Super Mario denkt, dann kommt einem automatisch das Jump’n’Run-Genre in den Sinn. Im Jahre 1996 wagte der Klempner aber in Super Mario RPG seine ersten Schritte in einem Rollenspiel, welches in vielen weiteren Titeln in diesem Genre münden sollte, etwa in den Paper Mario- und Mario & Luigi-Spielen. Nun ist ein komplettes Remake dieses Rollenspiels erschienen und gemeinsam mit dem angekündigten Remake des zweiten Paper Mario-Teils könnte es ja eventuell eine Welle neuer Mario-Rollenspiele auslösen. Dazu muss das Remake aber auch gut sein und Anklang finden und ob dies so ist haben wir in unserem Test überprüft.

Peach wird entführt und alles ist wie immer…oder?

Bei Super Mario RPG handelt es sich fast um ein 1 zu 1 Remake des originalen Klassikers und somit ist auch die Story natürlich gleich geblieben. Und diese beginnt so klassisch, wie es in einem Mario-Spiel nur sein kann und zwar mit der Entführung von Prinzessin Peach durch Bowser. Doch die Rettung seitens Mario erfolgt bereits in den ersten Minuten des Spiels und damit sollte die Angelegenheit doch eigentlich erledigt sein, oder? Nicht ganz, denn ein riesiges Schwert fällt auf Bowser Schloss nieder und schleudert Bowser, Mario und Peach in unterschiedliche Richtungen. Nicht nur muss Mario sich nun auf die Suche nach Prinzessin Peach machen, er muss auch die neu aufgetauchten Fieslinge im Pilzkönigreich besiegen um sieben magische Sterne zu finden.

Auf seinen Reisen trifft Mario auch einige neue Gestalten, die nur in diesem Spiel auftauchten und trotzdem die Fan-Herzen erobert haben. Mallow und Geno sind zwei Charaktere, die seither nie mehr verwendet wurden und dennoch waren die Stimmen der Fans sehr laut, dass sie etwa Geno gerne in Super Smash Bros. gehabt hätten. Dies zeigt auch, dass die Figuren interessant geschrieben sind und richtig sympathisch rüberkommen.

Generell ist die Darstellung im Remake sehr gelungen, gibt es doch etwa komplett neue Zwischensequenzen, die allerdings leider nicht vertont sind. Mal wieder ist Nintendo in dieser Abteilung weit hinter der Konkurrenz zurück. Eine gute Vertonung hätte dieses Rollenspiel und seine Geschichte mit Sicherheit deutlich aufgewertet.

Timing ist alles

Das originale Super Mario RPG wurde damals von Squaresoft, dem heutigen Square Enix entwickelt und folgte im Grundprinzip der typischen RPG-Formel von rundenbasierten Kämpfen. Ihr wählt eure Aktionen aus und sie werden abwechselnd mit euren Gegnern ausgeführt. Dabei wurde ein System eingeführt, welches für alle künftigen Mario-Rollenspiele übernommen werden sollte: Das Aktions-System. Wenn ihr im richtigen Moment den A-Knopf drückt, etwa kurz vor einem Schlag, verursacht dieser deutlich mehr Schaden. Genauso könnt ihr mit richtigem Timing die Angriffe eurer Gegner abwehren, manchmal sogar absolut keinen Schaden erleiden. Dieses System sorgt dafür, dass man etwas aktiver am Kampfgeschehen teilhaben kann, während andere damalige rundenbasierte Rollenspiele ein im Vergelcih eher etwas passiveres Gameplay boten. Mittlerweile wurde dieses Feature von etlichen JRPGs übernommen.

Doch das Kampfsystem ist tatsächlich im Remake ein wenig überarbeitet worden. Wenn euch bei den Aktionen nun ein perfektes Timing gelingt, dann verursacht ihr eventuell auch Flächenschaden. Somit fallen besonders Kämpfe gegen größere Gegnergruppen etwas kürzer aus als zuvor. Zudem erleichtert dies das Spiel um einiges, richtig schwer wird Super Mario RPG nie. Wenn ihr den Kämpfen auf eurem Weg nicht aktiv aus dem Weg geht, solltet ihr immer im richtigen Level für eure aktuelle Situation sein und Bosse relativ gut besiegen können.

Ein Bonus gefällig?

Weitere Neuerungen im Kampfsystem sind etwa die Kombo-Anzeige sowie eine Prozentzahl, die sich mit erfolgreichen Angriffen füllt. Die Kombo-Anzeige erhöht sich jedes mal, wenn ihr einen gut getimten Aktionsangriff ausgeführt habt und erhöht zum Beispiel euren Angriff. Das hält auch über mehrere Kämpfe übergreifend an und verschwindet erst, wenn euch ein Aktionsbefehl nicht gelingt. Die Prozentanzeige hingegen kann, wenn sie bei 100 % steht, aktiviert werden und ruft entweder einen Toad herbei, der euch einen hilfreichen Bonus schenkt, oder ihr löst damit einen mächtigen Team-Angriff aus, der mit einer tollen neuen Zwischensequenz daherkommt.

Und so ist das Kämpfen in Super Mario RPG richtig spaßig, auch wenn es nicht komplett herausfordernd ist. Abseits der Kämpfe können Spieler*innen die Welt erkunden und versteckte Kisten finden, die überall versteckt sind. Sie alle zu finden ist besonders für Komplettionist*innen eine Aufgabe, die aber nicht ausreichend belohnt wird. Immerhin sind in diesen Truhen meist nur Heilitems oder ähnliches versteckt, die ihr euch auch einfach in Shops kaufen könnt. Die Suche nach den Truhen macht trotzdem Spaß.

Super Mario RPG etwas aufgehübscht

Eines lässt sich nicht von der Hand weisen, das Super Mario RPG Remake sieht wunderschön aus. Die hübsche Grafik steht dem Rollenspiel richtig gut und die Farben leuchten förmlich. Dazu spielen die Musikstücke von damals neu aufgearbeitet, ihr könnt aber im Menü auch die originale Super Nintendo-Musik einstellen. Mit der Optik geht das nicht, Retro-Fans hätten bestimmt gerne diese Option gehabt.

Ansonsten behält auch das Remake seinen Charme von damals bei, macht viele Witze, Anspielungen und Easter Eggs und wie bereits erwähnt ist die Darstellung der Story mit den neuen Zwischensequenzen deutlich aufgewertet.

