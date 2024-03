Oscars 2024 – Die großen Gewinner, enttäuschten Verlierer, und alles dazwischen

In der Nacht auf Montag war es mal wieder soweit und die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verlieh zum inzwischen 96. Mal ihre Preise. Wie jedes Jahr versammelt sich alles mit Glanz und Gloria der Filmwelt im Dolby Theatre in Los Angeles und feiert sich selbst. Und wie jedes Jahr gab es einige Favoriten, die auf den ganz großen Wurf hofften. Manch ein Wurf gelang, andere scheiterten gnadenlos. Hier erfahrt ihr alles Wichtige über die Oscars 2024.

Oppenheimer ist der Star der Oscars 2024

Der große Gewinner der Oscarnacht heißt eindeutig Oppenheimer. 13 Nominierungen, davon 7 gewonnen. Christopher Nolans neuestes Werk ist wahrlich eingeschlagen wie eine Bombe. Neben den Oscars für die beste Kamera, die beste Filmmusik und den besten Schnitt gewann der Film gleich vier der sechs wichtigen Kategorien. Nach Dunkirk gewann Christopher Nolan nun im zweiten Anlauf den Oscar für die beste Regie, während Hauptdarsteller Cillian Murphy gleich bei seiner ersten Nominierung überhaupt gewann. Und auch Robert Downey Jr. darf sich über den Oscar als bester Nebendarsteller freuen, seine erste Trophäe nach Nominierungen als bester Nebendarsteller 2009 für Tropic Thunder sowie als bester Hauptdarsteller 1993 für Chaplin. Von kurz vorm Gefängnis zu den Oscars als strahlender Sieger in 25 Jahren, darauf kann man wahrlich stolz sein.

Poor Things feiert Erfolge, Barbie enttäuscht

Ein weiterer Film, der sich freuen kann, ist Giorgios Lanthimos’ Poor Things mit vier Auszeichnungen. Für Hauptdarstellerin Emma Stone ist es bereits die zweite Trophäe in nur sieben Jahren. Und mit gerade einmal 35 Jahren ist durchaus davon auszugehen, dass das nicht ihr letzter sein wird. Zusätzlich gewann der Film die Kategorien bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign und bestes Make-up und Frisuren.

Wer hingegen ziemlich unterging war Greta Gerwigs Barbie. Schon nach den Nominierungen wurde viel darüber gesprochen, dass zwar Ryan Gosling und America Ferrara jeweils als beste Nebendarsteller nominiert wurden, jedoch weder Margot Robbie noch Greta Gerwig berücksichtigt wurden. Auch bei der Verleihung selbst wurde es nicht besser, von insgesamt acht Nominierungen führte nur eine zum Erfolg. Billie Eilish und Finneas O’Connell wurden für ihren Song “What Was I Made For?” mit ihrem jeweils zweiten Oscar ausgezeichnet, beide gewannen bereits 2022 mit “No Time To Die”. Doch weder das Drehbuch, noch das Szenenbild oder die Kostüme konnten überzeugen, und auch Ryan Gosling und America Ferrara gingen leer aus. Letztere musste sich Da’Vine Joy Randolph geschlagen geben, die für The Holdovers ebenfalls nur eine Auszeichnung bei immerhin fünf Nominierungen ergattern konnte.

Killers of the Flower Moon und Maestro gehen unter

Während die bisher genannten Filme alle zumindest einen Oscar gewinnen konnten, heißen die großen Verlierer Killers of the Flower Moon und Maestro. Mit zehn respektive sieben Nominierungen hatten beide Filme eigentlich gute Chancen, und doch sind beide am Ende leer ausgegangen. Damit bleibt es für Martin Scorsese bei einer Auszeichnung für Departed, bei inzwischen 16 Nominierungen. Und auch Bradley Cooper wird sich ärgern, dass er schon wieder gegen Oppenheimer verloren hat. Für seine Regie, Darstellung und Drehbuch hat er in dieser Preissaison insgesamt 23 Nominierungen erhalten. Gewonnen hat er zwei. Das tut weh.

Und was gab’s noch?

Abgesehen von den Verleihungen selbst ist wohl das größte Ereignis Ryan Goslings Auftritt mit “I’m Just Ken” gewesen. Zwar musste sich der Song bei den Auszeichnungen der Konkurrenz aus dem gleichen Film geschlagen geben, doch seine Performance wird vielen länger in Erinnerung bleiben als die der Gewinner. Im knallpinken Outfit schüttet er wie schon im Film sein Herz aus, unterstützt von rund 60 Tänzern, darunter die anderen Kens Simu Liu, Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa. Und weil das den Moment noch nicht besonders genug gemacht hat steht mittendrin auf einmal Slash und spielt mit, leider nicht in pink sondern in seinem typischen schwarz. Trotzdem wird dies für viele der eindrucksvollste Moment sein. Und es bleibt bezeichnend für Barbie, dass weiterhin der einzige wichtige Mann des Films im Rampenlicht steht, während die Frauen weiter übersehen werden. Ob das was gutes ist oder nicht sollen alle selbst entscheiden.

Doch auch ein anderer Ken hatte einen denkwürdigen Auftritt. John Cena hielt die Laudatio für das beste Kostümdesign – und zwar nackt. Lediglich geschmückt mit einem sexy Paar Adiletten und dem Umschlag vor den kritischen Stellen stammelte er sich durch einen wunderbaren Gag in Anlehnung an einen Flitzer bei den Oscars vor exakt 50 Jahren. Den Preis selbst verlieh er übrigens wieder bekleidet – mit einem Vorhang. Eine äußerst amüsante Einlage, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten. So gehört sich das. Auch sonst ließ Gastgeber Jimmy Kimmel nichts anbrennen und lieferte eine solide Vorstellung ab, was zu einem Abend mit wenigen großen Überraschungen, aber auch zu einem ohne Skandale führte. Das war in den letzten Jahren auch nicht immer so.

Und das war es auch schon mit den diesjährigen Oscars. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Verleihung haltet und wer von den Gewinnern euer Favorit ist.

