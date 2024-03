Summer Game Fest – Termin für das Event steht fest

Das Summer Game Fest, welches sich mittlerweile als fester E3-Ersatz etabliert hat, hat einen konkreten Termin für 2023. Damit stellt Initiator Geoff Keighley am 07. Juni 2024 bereits zum vierten Mal in Folge die neuesten Titel und Spieleankündigungen vor.

Das Summer Game Fest hat ein Datum

Nachdem die ESA das definitive Ende für die E3 entschied, bleibt nur noch das Summer Game Fest von Geoff Keighley. Allzu sehr umstellen müssen wir uns nicht, da die E3 seit Ausbruch von Corona ohnehin nicht mehr stattfand. Das Game Fest etablierte sich dann zum einen als eigenes Event, galt aber auch als eine Art Hub für mehrere eigener Events der verschiedensten Publisher. Am 07. Juni 2024 fällt der Startschuss. Um 22 Uhr deutscher Zeit können wir dann die Veranstaltung verfolgen, die mit Neuankündigungen aus der Spieleindustrie aufwarten wird.

Sowohl u.a. auf Twitch, als auch auf YouTube wird der Stream ausgestrahlt, welcher live aus dem YouTube Theater übertragen wird. Auf Twitter bestätigte man auch bereits, dass die Show ca. 2 Stunden dauern wird. Wie auch im vergangenen Jahr wird direkt im Anschluss noch das Event “Day of the Devs” ausgestrahlt, wo man einen tieferen Einblick in die Arbeit der Entwickler*innen erhält. Vom 8. Bis zum 10. Juni findet zudem noch das Medien- und Influencer-Event “Summer Game Fest Play Days” statt, welches auch ein hybrides Modell aus Vor-Ort und Online verfolgt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Logitech G502 HERO High-Performance Gaming-Maus mit HERO 25K DPI optischem Sensor, RGB-Beleuchtung, Gewichtstuning, 11 programmierbare Tasten, anpassbare Spielprofile, PC/Mac - Schwarz HERO-Sensor: Der HERO Sensor der nächsten Generation für präzise Abtastung (bis zu 25 600 DPI) ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung

11 programmierbare Tasten: Individuelle Tasteneinstellungen und ein ultraschnelles Scrollrad mit zwei Bildlaufmodi ermöglichen eine vollständig anpassbare Steuerung beim Spielen und sind die ideale Kombination zur Gaming Tastatur

Anpassbare Gewichte: Bis zu fünf 3,6-g-Gewichte ermöglichen eine personalisierte Konfiguration von Gewicht und Balance

LIGHTSYNC Technologie: Die Logitech G LIGHTSYNC Technologie bietet ein vollständig anpassbare RGB-Beleuchtung, die sich auch mit dem Geschehen im Spiel synchronisieren lässt

Mechanische Switches mit Tastenfederspannung: Ein Spannungssystem mit Federn und Drehgelenken aus Metall ist in die linke und rechte Maustaste integriert und sorgt für ein promptes und klares Klickgefühl mit sofortiger Rückmeldung an den PC

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Eurogamer