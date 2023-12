Windblown – Neues Spiel der Dead Cells-Macher angekündigt

Dead Cells von Entwicklerstudio Motion Twin war ein Roguelike-Hit, nun erscheint bald mit Windblown das nächste Spiel von ihnen. Ein erster Trailer wurde während der Game Awards 2023 gezeigt. Und anscheinend wird man dem Roguelike-Genre treu bleiben.

Windblown, ein Roguelike für bis zu drei Spieler*innen

Zumindest kann man das dem Gameplay entnehmen, welches zwischen den animierten Sequenzen in Comic-Optik eingespielt wurde. Der Trailer präsentiert sich dabei in sehr knuffigen, farbenfrohem Look, allerdings auch mit einer Menge Cartoon-Blut und Brutalität.

Über das Spiel selbst verrät der Trailer noch nicht allzu viel, außer dass man mit bis zu drei Spieler*innen antreten kann und es robotische Bosskämpfe geben wird. Zu vermuten ist, dass es ganz Roguelike-typisch zugehen wird, so dass man nach dem Ableben mit neu erworbenen Fähigkeiten einen weiteren Versuch starten kann. Dies deuten auch die animierten Cartoon-Sequenzen im Trailer an.

Erscheinen wird das Spiel 2024, zunächst jedoch erst einmal im Early Access auf dem PC.

Titelbild: 2023 © Motion Twin

Quelle: Motion Twin