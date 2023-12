Dragon Ball Sparking! ZERO – Sich mal wieder mit Son Goku und Co. die Rübe vermöbeln

Es erscheint mal wieder ein neues Kampfspiel im Dragon Ball-Universum, diesmal mit dem Namen Dragon Ball Sparking! ZERO. Der Trailer kündigt es als einen neuen Budokai Tenkaichi-Teil an, die wohl beliebteste Reihe unter den Dragon Ball-Spielen. Was dürfen Fans also erwarten?

Wird Dragon Ball Sparking! ZERO das Nonplusultra der Dragon Ball-Spiele?

Nun, der Trailer zeigt uns nichts, was wir nicht schon ohnehin von einem Dragon Ball-Spiel erwarten würden. Son Goku, Vegeta und all die anderen bekannten und mehr oder weniger beliebten Figuren schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, schießen sich mit Energiewellen wie dem Kamehameha oder dem Final Flash ab und verwandeln sich in unzählige Formen.

Somit wird auch das neue Spiel das Rad des Kampfspiels nicht neu erfinden, aber es wird ein Ort sein, an dem wirklich alle Charaktere bis hin zu denen aus Dragon Ball Super, dem zuletzt veröffentlichten Manga und Anime, zusammenkommen werden. Wobei dies auch noch nicht ganz klar ist, denn im Trailer sind zum Beispiel keine Figuren aus dem ersten Dragon Ball oder aus Dragon Ball GT zu sehen. Es könnte also sein, dass die Kämpferriege sich aus Charakteren von Dragon Ball Z und Dragon Ball Super beschränkt. Klarheit sollten mit Sicherheit künftige Trailer schaffen.

Dragon Ball-Fans müssen sich noch bis 2025 gedulden, bis das Spiel für Playstation 5, Xbox Series und PC erscheinen wird. Ein exaktes Releasedatum gibt es bisher noch nicht.

