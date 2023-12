Dave the Diver – Gruseliges Crossover mit Dredge

Zwei der besten Indiespiele dieses Jahres, Dave the Diver und Dredge, machen gemeinsame Sache. Zunächst einmal wird es ein Update für Dave the Diver geben, welches Inhalte von Dredge in das Indie-Roguelike bringt.

Dave the Diver trifft auf gruselige Tiefseemonster und vermummte Gestalten

Für all diejenigen unter euch, die einen der wohl größten Indie-Hits des Jahres noch nicht gespielt haben, hier eine kleine Zusammenfassung: Ihr spielt als Dave, einen etwas übergewichtigen Tiefseetaucher, der auf Tauchgänge geht, um Zutaten für ein Sushi-Restaurant zu sammeln. Im Spiel habt ihr also zwei Hauptaufgaben, aber auch eine Menge Nebenquests und Minispielchen. Und die Abenteuer in die Tiefen des Meeres bieten sich natürlich perfekt dafür an, Elemente aus dem gruseligen Dredge mit an Bord zu holen.

So wird es im Crossover-Update neue Monster geben, die Dave bei seinen Tauchgängen entdecken kann. Dabei handelt es sich allerdings um die Ungeheuer, welche bereits die Gewässer von Dredge unsicher machen. Und auch abseits der Tauchgänge geschehen mysteriöse Ereignisse. So statten vermummte Gestalten dem Sushi-Restaurant einen unerwarteten Besuch ab. Zusätzlich bietet der kostenlose DLC die Möglichkeit, wie in Dredge an unterschiedliche Orte zu fahren, eine neue Karte zum Erkunden und vieles mehr.

Das Update wird am 15. Dezember veröffentlicht.

Titelbild: 2023 © Mintrocket

Quelle: Mintrocket