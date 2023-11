Dead by Daylight – Stranger Things ist zurück!

Oh, wie ist das aufregend! Seit etlichen Monaten gab es immer wieder Gemunkel. Seitdem es die Dredsche und das Kapitel Roots of Dreads gibt, hofften Dead by Daylight Fans, dass Stranger Things zurückkehren würde. Doch das lange Warten hat sich gelohnt, denn Behaviour glänzt endlich mit einem neuen Trailer!

Es ist nicht Vecna

Auch wenn eingefleischte Spielende dachten, dass der heftige Kontrahent Vecna nun das Spielfeld betritt, so bleibt diese Hoffnung aus. Macht aber nichts. Als Hashtag #Welcomeback wird das neue Kapitel bezeichnet und es dreht sich alles wieder um Steve Harrington, Nancy Wheeler und den Demogorgon. Zudem kehrt augenscheinlich das Hawkins Laboratorium zurück, obgleich es in dem Trailer nicht wie das Alte aussieht. In 40 Sekunden kann man allerdings noch nicht allzu viel erkennen, doch Fakt ist, dass sich der Public Test Server alsbald wieder öffnen wird und alle, die Dead by Daylight über Steam spielen, den ersten Einblick wagen können. Das positive Feedback ist überall lesbar.

DbD verkürzt Wartezeit

Die letzte Staffel von Stranger Things steht auf Netflix noch aus und durch die anhaltenden Streiks gegen die Studios, wird das vermutlich noch etwas dauern. Da passt es doch ganz wunderbar, dass Dead by Daylight Fans die Wartezeit nun mit ihrem eigenen Demogorgon überbrücken können. Zudem können nun auch diejenigen, die erst nach dem Verschwinden des Stranger Things Kapitels mit dem asymmetrischen Horrorgame angefangen haben, dieses doch noch ergattern. Lange Zeit war es für eine viel zu hohe Summe auf dem Online Markt zu ersteigern.

Nun sind es nur noch ein paar Wochen, bis wieder neue Demogorgons, neue Steve Harringtons und neue Nancy Wheelers den Nebel unsicher machen! Wir hoffen auch auf viele tolle, neue Skins!