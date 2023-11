Der Junge und der Reiher – Datum für deutschen Kinostart bekannt

Endlich wissen wir mehr. Der ehemals als letzten von Hayao Miyazakis Filmen angepriesene Der Junge und der Reiher bekommt einen offiziellen Termin für den deutschen Kinostart. Anders als in anderen deutschsprachigen Ländern wird das aber nicht mehr in diesem Jahr sein.

Der Junge und der Reiher kommt auf die deutschen Kinoleinwände

Nachdem der Kinostart von Der Junge und der Reiher in der Schweiz und in Österreich bereits im letzten Monat bestätigt wurde, können sich nun auch die deutschen Ghibli-Fans freuen. Der Film wird auch in Deutschland auf der großen Leinwand gezeigt! Allerdings müssen wir uns noch etwas länger gedulden, als z.B. die Schweizer. Dort läuft der Film nämlich bereits diesen Monat an. Der deutsche Kinostart wird erst im neuen Jahr sein. Konkreter Starttermin ist der 9. Januar 2024. Damit stehen wir aber immer noch etwas besser dar als die Österreicher. Die müssen noch zwei Tage länger warten als wir, da dort der Kinostart wohl auf den 11. Januar 2024 fallen wird.

Der Film feierte bereits am 14. Juli 2023 in Japan seine Premiere und galt bis dato als der letzte Film von Hayao Miyazaki. Doch Gerüchten zufolge soll der Regisseur schon wieder an einem neuen Film arbeiten. Von einem entgültigen Ruhestand ist also zur Zeit keine Rede mehr – zum Glück aller Fans. Aber zuerst freuen wir uns auf den bald anlaufenden Film, der vor wenigen Tagen sogar einen ersten englischsprachigen Trailer bekommen hat.

Quelle: Anime2You

Titelbild: © Studio Ghibli