Bis zur Glotze – Alan Wake 2, RIME, AC Valhalla & diverse Flop-Spiele | Folge 127

Was für ein Jahresendspurt. Games, Games, Games. In Bis zur Glotze sprechen über die Sachen, die wir zuletzt gespielt haben. Darunter haben wir einige aktuelle Titel, aber auch manch ältere Spiele. Entstanden ist eine bunte Palette, von absoluten Empfehlungen, bis hin zu phänomenalen Flops.

Bis zur Glotze – Tops und Flops

Timestamps:

(00:00:15) – Vorstellung

(00:01:42) – Ein kleiner Schatz: RIME

(00:07:18) – Lennart hat endlich Assassin’s Creed: Valhalla weitergespielt

(00:20:18) – Alan Wake 2!!!!!

(00:31:06) – Close to the Sun enttäuscht

(00:37:25) – Lennart vs. 2D Mario

(00:43:58) – Das schlechteste Spiel des Jahres? – Skull Island: Rise of Kong

(00:57:21) – Lennart taucht in Warhammer ab

(01:09:48) – Spider-Man 2 Vorab-Fazit

Alles dabei!

So viele, so unterschiedliche Spiele, haben wir schon lange nicht mehr intensiver besprochen. Ann-Kathrin, Lennart und Christian haben sich eingefunden, um aber genau das zu tun. Neben einigen älteren Spielen, die nachgeholt wurden, wie das atmosphärische RIME, hat Lennart es auch mal wieder geschafft in Assassin’s Creed: Valhalla zu spielen. Abseits dieser wohligen Erfahrungen, gab es aber auch einige Gurken. Close to the Sun ließ Ann-Kathrin eher enttäuscht zurück. Als Horrorspiel-Fan kam da nicht viel Gutes für Sie zusammen. Und was Lennart gegen New Super Mario Bros. hat? Naja, hört einfach selbst. Christian dagegen spielte mit Skull Island: Rise of Kong das vielleicht schlechteste Game des Jahres. Mehr Begeisterung entfachte das neue Alan Wake 2. Spider-Man 2 kam immerhin mit einem “ganz gut” weg.

Doch was wir alles im Detail zu den Spielen zu sagen hatten, könnt ihr euch in Folge 127 unseres Podcasts anhören. Viel Spaß dabei!

Moderation: Christian

Redaktion: Ann-Kathrin, Lennart

