Hunt: Showdown – Die Luft brennt im Tide of Corruption Event

So schnell verrinnt die Zeit und beinahe ist wieder Oktober. Der perfekte Monat, um Horrorgames nochmal zu pushen. In Hunt: Showdown wird ja generell schon viel gepusht. Von Jägern, von Zombies, von der Zeit. Der neue Trailer Tide of Corruption verspricht wieder ein höllisch gutes Halloween-Event zu werden und das pusht uns Spielende ja so richtig!

Nach dem Regen ins reinigende Feuer

Seit dem letzten Event Tides of Shadow bei Hunt: Showdown erfreuen sich die Spielenden nicht nur an einem sehr gut versteckten Alligatorweibchen als neuen Boss, sondern auch an viel Regen. Alles ist laut, alles ist matschig. Man hört entweder jeden Schritt oder gar keinen und das ist gar nicht so einfach. Manche können die regnerischen Maps nicht mehr ertragen. Anfang des Jahres gab es aber bereits eine andere “Klimazone” . Alles stand in Brand. Es knisterte, es loderte, es blendete. Es sah bombastisch aus und machte Fluchtwege deutlich kleiner. Dieses Spektakel durfte man bis Mai diesen Jahres erleben und es hatte schon echt Stil. Tja, lange Rede, kurzer Sinn: Tide of Corruption lässt stark vermuten, dass wir nun mit Regen auch wieder Feuer bekommen werden.

Der neue Trailer ist schon super und ich kann mir vorstellen, dass sich viele für einen Hunt: Showdown Movie aussprechen würden. Die Hunter sind inmitten von Flammen, flüchten vor anderen Huntern, ziehen sich zurück. Sie reden miteinander – das ist schon etwas ganz besonderes! Und werden von einem größeren und eindeutig neuen Hunter niedergemetzelt. Die Flammen der Hölle sind wieder erwacht!

Die gleichen Fähigkeiten? Wohl kaum!

Neue, alte Pakte kehren zurück. Darunter wird ganz sicher die Fähigkeit sein, weniger zu fackeln, wenn man mit Feuermunition angeschossen wird oder durch Flammen läuft. Auch Unsterblichkeit könnte wieder ein Thema sein. So dass man, selbst wenn man allein oder als Gruppe wirklich stirbt, den Hunter auf dem Level behalten und ins nächste Match schicken kann. Was verändert werden wird, wird vermutlich der frühere Death-Cheat-Pakt sein. Dieser sorgte damals dafür, dass Solo-Spieler mit dem Talent Nekromant selbstständig wieder aufstehen konnten.

Da diese Fähigkeit längst im Spiel integriert ist, muss sie also abgewandelt werden. Aber wie? Wir werden es sicher bald erfahren.

Ab dem 4.Oktober geht das neue Event Tide of Corruption los. Macht euch also bereit, Hunter und sammelt eure Blutmarken. Denn wo ein Event ist, ist auch ein Battle-Pass.

Titelbild von Crytek auf YT