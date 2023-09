Vorschau: Killing Floor 3 – Brachial. Brutal. Blutig. (gamescom 2023)

Während der gamescom Opening Night Live 2023 kündigte Entwickler und Publisher Tripwire Interactive den dritten Teil von Killing Floor offiziell an. Schon im Vorfeld der Messe haben wir uns auf den Pressetermin gefreut, denn schließlich ist das Franchise mit weit über 28 Millionen Spieler*innen nicht zu unterschätzen. Daher ist es kein Wunder, dass trotz Premium-Inhalten und dauerhafte Unterstützung des zweiten Killing Floor-Spiels ein neuer Ableger mit Unreal Engine 5 erscheinen muss. Wir durften exklusiv mit den Entwicklern kurz nach dem Reveal sprechen und verraten euch nun unsere ersten Eindrücke.

Die Schlacht beginnt mit Nightfall in Killing Floor 3

Killing Floor 3 ist der nächste Teil der legendären Koop-Action/Horror-FPS-Serie. Wir schreiben das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2, und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee geschaffen: eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstern, die Zeds. Das Einzige was jetzt zwischen diesen höllischen Kreationen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die rebellische Gruppe, bekannt als Nightfall. Wir schlüpfen in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten, welcher sich mit bis zu fünf weiteren Teamkollegen durch eine vom Krieg verwüstete dystopische Zukunft kämpft. Selbstverständlich schalten wir auf dem Weg durch Wellen von Zeds wieder unzählige Fähigkeiten frei und erschaffen unser eigenes Arsenal an Waffen gegen die Horden.

“Als lebenslanger Horrorfan war es mir eine Ehre, unser leidenschaftliches Entwicklerteam bei der Entwicklung von Killing Floor 3 zu leiten”, sagt Bryan Wynia, Studio Creative Director bei Tripwire Interactive. “Wir freuen uns sehr darauf, dass die Fans endlich die Welt erleben können, die wir aufgebaut haben.”

Während unseres Termins mit Bryan Wynia durften wir erstmalig eine verlängerte Gameplay-Szene aus dem Revealtrailer sehen. Wahrlich lang war auch unser Ausschnitt nicht – ganze 10 Sekunden. Aber immerhin haben wir so noch mehr Zeds mit noch brachialer Action sehen dürfen. Das Versprechens des Ankündigungstrailers wurde also nicht gebrochen, sondern konnte noch mit einer Priese Schräfe versehen. Es bleibt am Ende aber natürlich abzuwarten, wie viele Monster uns am Ende wirklich gleichzeitig vor die Flinte laufen werden. Brutal wird es aber allemal. Killing Floor 3 wird zwar nichts für schwache Nerven, für kooperatives Gameplay mit Freunden wird aber auch im dritten Teil gesorgt. Mit bis zu sechs Spieler*innen können die Matches bestreitet werden. Wenn da mal nicht der Bildschirm brennt…

Killing Floor 3 soll für den PC, die PlayStation 5 und Xbox System veröffentlicht werden. Da zum aktuellen Zeitpunkt die Entwicklung noch in einem sehr frühen Stadium ist, steht ein genaues Releasedatum noch nicht fest. Wir gehen nach unserem Termin davon aus, dass das Spiel auch erst 2025 erscheinen wird.

