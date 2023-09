Vorschau: Beat Slayer – Raven mal etwas anders (gamescom 2023)

Rhythm-Roguelite-Hack&Slay ist für sich genommen schone einmal eine Kombi, die aufhorchen lässt. Dieser begegnet man nämlich in Beat Slayer. Das kleine Spiel aus dem Hause ByteRocker’s Games verspricht somit eine interessante Genre-Mischung zu sein. Wir haben auf der gamescom 2023 einen Blick darauf werfen können und sind angetan!

Immer druff zum Beat

Byterocker’s Games ist ein Indie-Studio aus der deutschen Hauptstadt Berlin. Mit der kleinen Mannschaft werkelt man dort derzeit an Beat Slayer mit der eben beschriebenen Genre-Mixtur. Man begibt sich darin in eine an Berlin angelehnte Welt der 80er/90er Jahre. Im Spiel selbst steht kämpfen ganz klar im Vordergrund. In bester Rougelite-Manier begibt man sich quasi von Areal zu Areal, schlachtet sich durch skurrile Roboter-Feinde und sammelt dazwischen verschiedene Fähigkeiten auf, um den Run zu optimieren. Aber das wäre ja zu einfach. Und da kommt der Rhythmus-Aspekt hinzu. Denn Beat Slayer ist ein Rhythm-Action Game, in dem man jeden Schlag im Takt treffen muss. Wie es für Berlin üblich ist, metzelt man dabei passend zu verschiedenen Techno-Beats die verschiedenen Gegner-Typen nieder. Hauptfigur Mia begleitet man dabei auch durch unterschiedliche Areale. Ob verlassene Fabriken, Außenareale oder Underground-Clubs.

Prügeln mit Groove

Beat Slayer ist ein Spiel, bei dem es hilfreich ist Rhythmus im Blut zu haben. Ihr müsst passend zur Musik eure Angriffs- und Ausweichsmoves ausführen. Auch die Gegner bewegen sich zum Beat. Verpasst ihr das Timing, wird der Aktionsinput geschluckt, bleibt ihr hingegen länger im Takt, macht ihr mehr Schaden und eure Angriffe bekommen fettere Animationen. Die Entwickler überlegen aktuell noch, wie sie die Belohnung und Bestrafung genauer anpassen wollen. Zum Beispiel ob man vielleicht in Zukunft auch zuschlägt, wenn man das falsche Timing hat, dafür dann aber weniger Schaden macht. Bisher gibt es zwei Nahkampfwaffen und eine Fernkampfwaffe, die jeweils ein etwas unterschiedliches Timing erfordern. Trotz seines frühen Entwicklungsstadiums spielt sich Beat Slayer erstaunlich rund. Das Kampfsystem ist smooth und der Techno-Soundtrack fügt sich nahtlos in die Monstermetzelei ein. Das Rhytmus-Roguelike hat sich übrigens Hades als großes Vorbild genommen. In der Demo konnten wir allerdings bisher leider noch keinen Bosskampf testen.

