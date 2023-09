Vorschau: Irem Collection Volume 1 – Der Auftakt des Arcade-Comebacks (gamescom 2023)

In der heutigen Zeit noch Arcadespiele in die Finger zu bekommen ist gar nicht so einfach. Alte Spielekassetten sind schon schwer genug zu finden, aber manch Glücklicher hat wenigstens noch die alten Konsolen Zuhause. Aber Arcade sind nochmal eine ganz andere Nummer. Wie gut, dass es Sammlungen wie Irem Collection Volume 1 gibt, die euch die alten Schätzchen bequem auf die neuesten Konsolen bringen.

Volume 1 ist nur die Spitze des Eisbergs

Die erste Ausgabe von insgesamt fünf enthält die drei Spiele Image Fight 1, Image Fight 2 sowie deren Spin-off X Multiply. Alle drei Titel sind klassische 2D Self-Scroller Shoot’em Ups. In Image Fight 1 seid ihr als gewiefter Pilot in den Tiefen des Weltraums unterwegs und liefert euch eine fordernde Schlacht nach der nächsten. Die Fortsetzung, Image Fight 2, bringt nicht nur jede Menge neue Ausrüstung für euer Raumschiff mit, sondern auch vollständig vertonte Cutscenes, die die spannende Geschichte erzählen. Das Spin-off X Multiply ändert derweil die Perspektive zu einem Sidescroller und lässt euch gegen außerirdische Parasiten antreten, die euch alles abverlangen. Generell ist die Schwierigkeit nicht zu unterschätzen, ihr müsst hier ganz schön auf zack sein. Um euch ein wenig entgegen zu kommen, gibt es für alle drei Spiele die Möglichkeit, Speicherstände anzulegen, sowie ein Rückspulfeature, für die ganz besonders kniffligen Kämpfe.

Irem Collection Volume 1 erscheint am 21. November 2023 digital sowie als Sammleredition für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.