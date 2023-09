Vorschau: Gangs of Sherwood – Ein Koop Abenteuer in einem dystopischen England (gamescom 2023)

Gangs of Sherwood möchte euch eine ziemlich spezielle Version der Geschichte rund um Robin Hood erzählen. Neben der Story ist aber vor allem das actionreiche Gameplay mit bis zu vier Spielern der Schwerpunkt des Spiels. Auf der gamescom 2023 konnten wir den Action Koop ausprobieren und verraten euch, warum das ziemlich viel Spaß gemacht hat.

Robin Hood im dystopischen Gewand

Gut, den Menschen in England ging es in der klassischen Robin Hood Geschichte auch nicht wirklich gut. So presste der Sheriff von Nottingham jede Geldmünze aus dem geschundenen Volk, während König John die Rückkehr seines Bruders verhindern will. Aber immerhin wurden die Bürger nicht mit magischer Industrie nieder geknüppelt. Anders in Gangs of Sherwood: Durch besondere Steine hat der Sheriff von Nottingham sich mit seinen Schergen eine Art von Magie unter den Nagel gerissen, die er nutzt um die Bewohner Englands gnadenlos zu unterdrücken.

Das können Robin Hood und seine Freunde natürlich nicht zulassen. Neben Robin sind Marian, Bruder Tuck und Little John spielbar und mischen in der Geschichte mit. Ziel ist natürlich die Beseitigung des Sheriffs. Alles in allem folgt das Spiel also der Grundstory der alten Geschichten von Robin Hood. Erwartet aber keine Kopie, denn die Entwickler haben sich wirklich nur das Grundgerüst und die Charaktere ausgesucht. Wer die Geschichten kennt, wird aber viel wieder finden.

Zunächst hatte ich ja Bedenken, wie man Robin Hood mit Fantasy Elementen ordentlich verknüpfen kann. Nachdem ich ein wenig gespielt habe, wurden diese Bedenken aber beseitigt. Wenn man sich einmal von der halb historischen Version löst, macht das ganze Ziemlich Spaß. Das liegt aber vor allem an der Action, die der eigentliche Hauptpunkt des Spiels ist.

Endlich wieder Couch-Koop

Gangs of Sherwood erzählt euch zwar eine Geschichte, im Grunde will das Spiel euch aber vor allem mit Freunden zahlreiche Feinde vermöbeln lassen. Und das funktioniert ziemlich gut. In der Basis der Truppe kann zunächst Ausrüstung ausgewählt werden. Außerdem haben die Charaktere alle verschiedene Movesets, mit denen es sich unterschiedlich kämpft. Die können dann nochmal ein wenig angepasst werden. Marains spezielle Mechanik ist etwa, dass ihre Angriffe magische Dolche über den getroffenen Gegnern fliegen lassen. Mit einem Spezialangriff können die Dolche dann losgelassen werden und verursachen je nach Anzahl ordentlich Schaden. In der Basis kann ich den Effekt der Dolche dann auf meinen Spielstil anpassen.

Schön ist, dass die Charaktere so unterschiedlich sind. Marian ist sehr flink mit ihrem Schwert, Bruder Tuck haut langsamer aber dafür härter. Und während Little John mit Feuerfäusten um sich schlägt, dürfen bei Robin, wie sollte es anders sein, die Pfeile fliegen. In einer Gruppe kann man sich also gut ergänzen. Und wer alleine spielt kann vor jeder Mission den Charakter wechseln.

Auch eure Gegner erfordern verschiedene Taktiken. Manche lassen sich eher leicht durch normale Angriffe umnieten. Andere erfordern mehr Anstrengung, weil sie etwa einen großen Schild mit sich führen, oder euch mit explosiven Geschossen aus dem Gleichgewicht bringen. Viel mehr als eine Mission konnten wir zwar nicht spielen, aber wir sind zuversichtlich, dass hier ein Koop Spiel entsteht, dass man gerne mit seinen Freunden spielt. Außerdem soll es Couch Koop geben, was ohnehin immer eine Runde Applaus verdient.

