Vorschau: Der Grinch – Weihnachtsabenteuer – Weihnachten mal anders (gamescom 2023)

Ihr kennt sie alle. Diese Leute, die einfach nicht für Weihnachten zu begeistern sind. Vielleicht gehört ihr ja selbst dazu. Wenn ihr schon immer anderen mal so richtig schön das Fest vermiesen wolltet, dann gibt es jetzt genau das richtige Spiel für euch. In The Grinch: Christmas Adventures zieht ihr selbst los, um Weihnachten zu stehlen.

Weihnachten ruiniert sich nicht von alleine

Christmas Adventures orientiert sich direkt an der Originalvorlage von Dr. Seuss. Als der Grinch brecht ihr auf, um den Whos in Whoville so richtig die Feiertage zu versauen. In 2,5D Adventure-Levels schleicht ihr durch die Häuser und stehlt Geschenke, während ihr euch in 2D Jump’n’Run Levels von Haus zu Haus bewegt. Auf dem Weg, euer fieses Ziel zu erreichen, stehen euch auch Rätsel und Kämpfe im Weg. Wie gut, dass ihr mit der Zeit neue Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände freischaltet. Auf euren Abenteuern seid ihr aber nicht auf euch allein gestellt. Max, der tierische Begleiter des Grinch, steht euch tatkräftig zur Seite und kann im lokalen Koop von einem zweiten Spieler gesteuert werden. Dabei haben beide Figuren unterschiedliche Stärken und Schwächen und müssen zusammen arbeiten, um ihr Ziel zu erreichen. Insgesamt ist das Spiel bewusst eher schlicht gehalten, um die junge Zielgruppe nicht zu überfordern. Das tut dem Spielspaß keinen Abbruch, stattdessen kann man sich so noch besser auf die liebevoll gestaltete Welt einlassen. Besonders schöner Zusatz: Im Spiel ist eine vollständig nacherzählte Version des Buches zum Mitlesen enthalten.

The Grinch: Christmas Adventures erscheint am 13. Oktober 2023 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

