Vorschau: Parcel Corps – DHL-Simulator auf 20 Energy Drinks (gamescom 2023)

Was kommt dabei raus, wenn wir Spiele wie Tony Hawk’s Pro Skater, Sunset Overdrive, Crazy Taxi und Jet Set Radio vermischen? Nun, dann bekommen wir so etwas wie Parcel Corps, ein rasantes Bike-Spiel, bei welchem wir als Paketlieferant*innen durch die Stadt hetzen, um pünktlich die Post abzuliefern. Klingt abgefahren und was uns auf der gamescom 2023 gezeigt wurde verspricht auch ein absolut wahnsinniger Trip zu werden, von dem wir euch nun erzählen möchten.

DHL und Hermes können sich von diesen Lieferdiensten mal eine Scheibe abschneiden

Parcel Corps hat zwar eine übergreifende Story, präsentiert sich aber selbst als nicht allzu ernst zu nehmend. Das merkt man schon, wenn man den Namen des Bösewichts hört. Der fiese Rich Villainé ist ein CEO einer großen Firma, der einen finsteren Plan schmiedet, welcher die Welt bedroht. Wir schließen uns einem von drei Paketlieferdiensten an, um nicht nur Pakete rechtzeitig an ihren Zielort zu befördern, sondern auch die Welt zu retten. Dabei livestreamen wir unsere Fahrten im Internet und haben immer einen stetigen Livechat oben rechts in der Ecke. Man merkt also, hier wird sehr viel mit Meta-Humor gearbeitet und nicht nur die Geschichte selbst hält sich nicht exakt an Realismus.

Pakete abliefern, aber mit Stil

Parcel Corps bietet uns offene Areale zum Erkunden, ist aber per se kein Open World Spiel, sondern bietet uns verschiedene Sektionen der Stadt, die sich nach und nach öffnen. Dabei erkunden wir diese Stadt mit unserem Bike, springen über Autos, fahren an Wänden und führen freshe Tricks aus. Gleichzeitig müssen wir natürlich auf unsere Lieferung achten, da diese durchaus mal mehr, mal weniger fragil sein kann. Ein gutes Balancing ist hier angebracht, denn während wir eben auf unsere Pakete aufpassen müssen, bringt uns eine riskante Fahrweise auch mehr Adrenalin, welches uns zusätzliche Boosts ermöglicht. Es sind eine Menge Tricks möglich und bei unserer Präsentation wurde uns demonstriert, wie man richtig flüssig durch die Stadt fahren kann, ob das am Ende wirklich so einfach von Hand geht oder einiges an Übung erfordert, wird sich zeigen.

Parcel Corps, das hippe Spiel welches sich selbst auf die Schippe nimmt

Der Vergleich mit den oben genannten Spielen ist nicht weit hergeholt, die Entwickler*innen nennen sie selbst als Inspirationsquelle. Und das merkt man dem Spiel auch an, es präsentiert sich als hip und kunterbunt und macht sich dabei auch ständig über sich selbst lustig. Zudem gibt es viel Satire zur aktuellen Gesellschaft, Influencern usw. Der erwähnte Live-Chat im Bild ist ein gutes Beispiel, viele dumme Sprüche sind hier zu finden. Er hat aber auch Einfluss auf das Spiel, so kann man den Empfehlungen von manchen Chattern nachgehen und bestimmte Orte der Stadt aufsuchen oder spezielle Tricks ausführen, um sein Live-Publikum glücklich zu machen und extra Punkte abzusahnen.

